放送休止となっていたジミー・キンメル氏の深夜トーク番組の復活が発表された/Randy Holmes/Disney/Getty Images

（ＣＮＮ）米ＡＢＣテレビは２２日、放送を休止していた深夜トーク番組「ジミー・キンメル・ライブ」を２３日夜から復活させると発表した。

ただしＡＢＣ系列の全放送局で番組が復活するわけではない。地方局を傘下にもつ大手のシンクレアは、傘下のＡＢＣ系列では同番組を放送せず、この時間帯はニュース番組を放送すると発表した。

同番組は、シンクレアの保守系のオーナーが先週、キンメル氏を非難したことが一因となって、ＡＢＣ親会社のディズニーが一時的な放送休止を決断した。

発端となったのは、保守活動家チャーリー・カーク氏の暗殺に対するトランプ支持派の反応について、キンメル氏が口にしたコメントだった。

この発言に対して保守層の批判が噴出。１７日にはトランプ大統領に近い米連邦通信委員会（ＦＣＣ）のブレンダン・カー委員長が番組を休止すべきだと発言し、地方局に対するＦＣＣの監督権限を発動。わずか数時間のうちにシンクレアとネクスターの大手２社が同番組の放送を休止する意向を示し、続いてＡＢＣが休止を発表した。これをきっかけに、言論の自由に対する政府の干渉をめぐって全米で論争に火が付いた。

ディズニーは２２日に発表した声明で、「同番組の制作休止を決断したのは、我が国の感情が高ぶっている中で緊迫した状況をさらにあおる事態を避けるためだった」と説明。「一部のコメントはタイミングが悪く、無神経だと判断してこの決断に至った。過去数日間はジミーと心のこもった会話を交わし、そうした会話を経て、番組を復活させる判断に至った」と述べている。

この発表に先立ち米自由人権協会（ＡＣＬＵ）がまとめたキンメルさん支持の公開書簡には、俳優のトム・ハンクスさんやメリル・ストリープさん、ジェニファー・アニストンさんなど４００人以上のアーティストが署名していた。