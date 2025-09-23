ネット騒然！「ひらがなにした瞬間かわいすぎる」言葉ランキング1位に5万いいね【ママリ】

ひらがな化で“かわいくなる言葉”ランキング1位の単語に5万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「面白い！」「笑える」と反響があったおもしろエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような楽しいエピソードをどうぞごらんください。

かめの まくら(@mkr0089)さんの投稿です。ひらがなは丸くて柔らかく、読みやすいイメージがありますよね。子どもが最初に覚える文字が、ひらがななのも納得です。単語によっては、同じ意味を持ちながら、書き方一つで印象がまったく変わることがあります。





漢字だと堅そうな単語でも、ひらがなにするとかわいく感じるから不思議です。そこで、かめの まくらさんはキュンとなる単語たちを、ランキング形式にしてみました。さて、1位に輝いたかわいい単語は？

PIXTA

【平仮名にしたときに

可愛すぎる単語ランキング】



１位 うんゆ（運輸）

堂々の第1位に輝いたのは、なんと「うんゆ」(運輸)でした！ 普段は「運輸業」「国土交通省」など、どちらかというとお堅い場面で使われることが多いこの言葉。しかし、ひらがなで表記するだけで、その丸みを帯びた字面からか、一転してなんとも愛らしい響きに変わるから不思議です。まるで別の言葉のようですね。

PIXTA

この投稿には5万件を超える「いいね」が集まり、「『うんゆ』は圧倒的にかわいすぎる」「運輸とは思えない柔らかい響きで癒されます」「ひらがなにすると、なんでもかわいくなる説」「赤ちゃんの言葉っぽくなるからかな？」といった、納得や共感のコメントが多数寄せられました。



リプライ欄には、他にも「てんぺんちい(天変地異)」「うんも(雲母)」「さくらだもん(桜田門)」「もんぴ(門扉)」など、ひらがなにするとかわいらしい単語が、たくさん集まっていたようです。



同じ言葉でも、表記が変わるだけでこんなにも印象が変わるのですね。皆さんも身近な単語をひらがなにしてみると、新たな「かわいさ」に出会えるかもしれません。言葉を少し違った角度から眺めてみるのも、日常のちょっとした癒やしになりそうですね。

お風呂でよくある現象に名前がほしい！あるあるすぎて5万いいね

あさり☺︎🐾(@dddddoraemoon)さんの投稿です。バスタイムは1日の疲れを癒やしてくれる時間ですよね。温かなお湯に体が包まれていると、張り詰めていた気持ちが少しだけゆるむと感じることがあるのではないでしょうか。忙しい方にとって、お風呂は貴重なリラックス時間とも言えます。



しかし、そんな癒やしの時間によくあるという、とある現象。あさり☺︎🐾さんが投稿していた内容は、まさに「あるある」です。

風呂の中で「あーシャンプーなくなるから出たら出しとこ」「洗顔も」とか色々考えながら洗ってんのに、一歩風呂から出たら全部忘れて翌日風呂でビシャビシャになってから思い出して「ア～～～～～～🤦‍♀️🤦‍♀️」になる現象って名前ないんですか？

シャンプーや洗顔料がなくなり「あとで継ぎ足そう」「詰め替え用」と思っていたのに、お風呂からあがるとすっかり忘れてしまった…そんな経験はありませんか？いざ翌日になると、空のシャンプーを前に、ぼう然としてしまうんですよね。



この投稿に「産後その現象に悩まされました」「詰め替えをお風呂場に入れておくことで解決しました」という声が。作業を後回しにしないようにするのは、いいアイデアですね。多くの方が同じ現象に悩んでいるようで、『名前のないこの現象を繰り返しているのは自分だけではなかった！』とちょっと安心できるリプライ欄でした。



日常のモヤモヤも、みんなで共感するとちょっとスッキリしますね。お風呂場あるあるに、クスっと笑える投稿でした。

「年齢言わせてすいません」ママの赤っ恥に4万いいね

こぴ☺︎︎︎︎🦖1y＋🥚(@yukopinex0505)さんの投稿です。育児中、児童館や子育て支援センターなどで、ママ同士で話す機会がありますよね。その時、緊張してついおかしな受け答えをしてしまうのは「あるある」ではないでしょうか。



今回、投稿者もそんな間違いをしてしまったそうで…？

児童館で時々会うママ👩

私👩



👩『今何ヶ月ですか？』

👩『息子は1歳4ヶ月になりました』

👩『あ、違くて』

👩『あ！私は32歳になる31歳です』

👩『いや、お腹の子…www』

👩『あwww今7ヶ月ですwww』

👩『年齢言わせちゃってすいませんwww』



コミュ障過ぎて恥ずかしい上に今妊娠8ヶ月でした。

保護者同士の会話で「今、何か月ですか」と聞かれると、わが子の月齢だと思うことが多いと思います。ただ、質問をしてくれたママは、こぴ☺︎︎︎︎🦖1y＋🥚さんのおなかの赤ちゃんについて聞いてくれていたのですね。



この投稿には「今何か月ですかの問に自分の年齢言うの笑ったww何か月まで言ってたら最高wwww」「面白すぎる」「以前、子どもが熱出て病院に連れて行った時に『体重は何キロですか？」』と聞かれたので、何の迷いもなく自分の体重を報告しました」といったリプライがついていました。



あまり話したことがない人との会話は緊張するので、ついずれた回答をしてしまうこともありますよね。ただ、こうしたきっかけで仲良くなれる場合もあるのが、人間関係のおもしろいところ。育児中に出会った人とも、すてきなきっかけで交流が深まるといいですよね。



クスッとしながらも、ほほえましい気持ちになるかわいい投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）