【瑕疵】はなんて読む？傷や欠点を意味する難読漢字！
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
「瑕疵」はなんて読む？
「瑕疵」という漢字を見たことはありますか？
おそらくほとんどの人にとって見慣れない漢字ですよね。
欠点という意味を持つ「瑕疵」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「かし」でした！
「瑕疵」は、きずや欠点という意味を持ちます。
また法律で、通常あるべき品質を欠いていることを意味します。
さらに、リフォームにおける欠陥を意味することもある言葉です。
「瑕疵」は、さまざまな場面で傷や欠点、デメリット、ウィークポイントなどを指す時に使う言葉ですが、普段はなかなか見慣れない漢字ですよね。
読めなかった人は、この機会にぜひチェックしてくださいね。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
ライター Ray WEB編集部