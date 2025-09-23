【瑕疵】はなんて読む？傷や欠点を意味する難読漢字！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「瑕疵」はなんて読む？ 「瑕疵」という漢字を見たことはありますか？ おそらくほとんどの人にとって見慣れない漢字ですよね。 欠点という意味を持つ「瑕疵」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「かし」でした！ 「瑕疵」は、きずや欠点という意味を持ちます。 また法律で、通常あるべき品質を欠いていることを意味します。 さらに、リフォームにおける欠陥を意味することもある言葉です。 「瑕疵」は、さまざまな場面で傷や欠点、デメリット、ウィークポイントなどを指す時に使う言葉ですが、普段はなかなか見慣れない漢字ですよね。 読めなかった人は、この機会にぜひチェックしてくださいね。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》

ライター Ray WEB編集部