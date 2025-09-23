【瑕疵】はなんて読む？傷や欠点を意味する難読漢字！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「瑕疵」はなんて読む？

「瑕疵」という漢字を見たことはありますか？

おそらくほとんどの人にとって見慣れない漢字ですよね。

欠点という意味を持つ「瑕疵」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「かし」でした！

「瑕疵」は、きずや欠点という意味を持ちます。

また法律で、通常あるべき品質を欠いていることを意味します。

さらに、リフォームにおける欠陥を意味することもある言葉です。

「瑕疵」は、さまざまな場面で傷や欠点、デメリット、ウィークポイントなどを指す時に使う言葉ですが、普段はなかなか見慣れない漢字ですよね。

読めなかった人は、この機会にぜひチェックしてくださいね。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

ライター Ray WEB編集部