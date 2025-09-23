元BiSHセントチヒロ・チッチ「体脂肪率が10％落ちました」大胆カット撮影秘話【千尋】
【モデルプレス＝2025/09/23】元BiSHのセントチヒロ・チッチ（加藤千尋）が9月23日、都内で行われた自身初となる写真集「セントチヒロ・チッチ写真集 千尋」発売記念会見に出席。体作りについて語った。
【写真】セントチヒロ・チッチ、体脂肪率10％減 大胆美背中披露
“楽器を持たないパンクバンド”BiSHの元メンバーで、現在は「CENT」名義で音楽活動を、「加藤千尋」名義で俳優業を行うなど多方面に活躍しているチッチが自身の名前を冠して発売する同写真集。撮影は東南アジアらしい雑多な雰囲気とヨーロッパ調の美しい建造物が共存する街、ベトナムのホーチミンで行われた。
初の写真集を手にした感想を聞かれたチッチは「自分が生きてきた証として、この心と体がここにあると思うので、それがこの写真集として世に形として残せたことがすごく幸せでした」とコメント。「私も写真が好きな1人として、とても誇らしい作品ができたなと幸せに思っています」と続けた。
今作で挑戦したという大胆なカットに関しては「せっかくファースト写真集を出すにあたって、自分で何一つ後悔したくないという思いもありましたし、作ってくださったチーム皆さんのプロフェッショナルなところもをたくさん見て、自分もちゃんと飛び込んで、自分を今、一番さらけ出すことが自分にとって一番だなと思った」と告白。そして「大胆なカットも楽しく撮影させていただきました」と笑顔で語った。
お気に入りカットには背中を見せた場面を選んだチッチ。「初めて自分の体と向き合った期間」と撮影に向けた準備期間を振り返り、「今までは必死に生きることをばかり考えてたんですけど、今回は女性として今、自分がベストの状態で写真を残してもらいたいという思いがすごくあったので、体作りとか食事制限とか、初めて向き合って、こういうことを頑張る、ということもすごく楽しいんだなと思えた期間。すごい頑張りました！」「3ヶ月間くらいはすごく向き合って体作りに励みました」とアピールした。
さらに「体脂肪率が10％落ちました！」と打ち明け、「測ってたんです。最終的に10％落ちて、すごいびっくりしました」と嬉しそうに報告。「BiSHの頃はほぼグラビアをやってこなくて、露出することも衣装ではなかなかないグループだったので、今回、1人の女の子として自分なりに向き合って作った体と心をさらけ出した1枚だなと思う」と説明した。
また、現在の自分にとってBiSHはどんな存在かを問われると「BiSHにいる頃は『BiSHは自分の人生だ』と思って生きてきたんですけど、今、6人が巣立って、それぞれの道を生きていく中で、私自身もいろんな自分と出会って生きているけど、みんなもいろんな道を生きている姿を見ていて、今、思うと“実家”みたいな感覚」と表現。「ふと思い出せばそこに帰れて、みんなと会ったら実家に帰ったような温かい気持ちになって。そういう場所があることはすごく幸せだなと今、感じています」と微笑んだ。
音楽活動の目標を聞かれると「CENTとしては、セントチヒロ・チッチとして音楽を表現してありのままを伝えることをすごく意識している」とした上で、「いろんな表現を今、たくさんやっているので、何も諦めずに自分らしく音楽を育てていくこと」と回答。加えて「大きな目標はBiSHで立てなかった武道館なんですけど、海外の人にも会いに行ったり、いろんなことにチャレンジしていきたいなとすごくワクワクしています」と目を輝かせた。
BiSHとしてともに活動してきたメンバーからの反響はあるかという質問には「まだ届いてないので、早くみんなの感想を聞きたい」と言い、「きっとみんな『ちょっと恥ずかしいな』と言いながら見てくれるんじゃないかなと思います。大胆なカットも入っているので、あまりメンバーにもそういう私は見せたことがないからびっくりしてくれるんじゃないかなと思っています」とはにかんだ。（modelpress編集部）
