社内いじめ「つるし上げ」加害者処分で会社が懲戒を避けた意外な理由【社労士解説】

労務相談やハラスメント対応を主力業務として扱っている社労士である私が、企業の皆様から受けるご相談は年々多様化しています。なかでも、働き方やキャリア観が変化している今、個々の価値観の間での些細な衝突がハラスメントに発展するケースが増えてきました。

前編の＜「給料泥棒」「小学校からやりなおせ」…製造工場で起こった、社内いじめ「つるし上げ」の実態＞に引き続き、今回は製造業の現場で起きた社員いじめの事例をもとに、事実確認や懲戒処分の限界、そして再発防止策の必要性について考えていきたいと思います（なお、ご相談事例は個人の特定を防ぐため、複数のエピソードを組み合わせて再構成したものです）。

「戒告処分」と「口頭注意」では処分が軽すぎる？

Aさんが希望していた工場長と社員Bさんの配置転換と懲戒処分ですが、結論として会社は二人の行為はパワハラであるとしたうえで、Aさんの意向に添い、Aさん自身を別チームに配置換えするという方法を取りました。

配置換えのチームは、ライン単位ではなく自分のペースで作業ができるセル単位での就労ができ、作業ペースが遅れがちなAさんが焦らず作業を行えるからです。さらに異動先のチームの稼働時間は、工場長らがいるチームの稼働時間と重ならないため、Aさんにとって負の影響が少なくて済むという側面もありました。

懲戒処分に関しては、工場長については戒告処分、社員Bには口頭注意を行い、両者はともにAさんに謝罪をすることを会社は命じました。しかしAさんはふたりの謝罪を受け入れずより重い処分を望んだそうです。

Aさんの要望に対してどのように対応すべきかとTさんから相談があったため、私はまずはAさんの感情に寄り添った声がけをしていただくことをお願いしました。

Aさんの立場を考えれば、これまでの苦しみをまず肯定してほしいという気持ちがあり、それが払拭されないからこそ「処分が軽すぎるのでは」という不信感を会社に覚えたものと推察されます。

そのため、何よりもまず先に「Aさんの気持ちを考えれば、より厳しい処分を望まれる気持ちは当然のこと」と被害者感情に寄り添う必要があるのです。

一方で、工場長とBさんの懲戒処分は労働者の身分・賃金に直接影響を与えるものであり、軽々しく行うことが許されるものではありません。

労働契約法第15条には

使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

という規定があります。

分かりやすく言えば、会社が社員を懲戒処分するときには、客観的な理由があり、常識的にも納得できる程度のものでなければならないということです。そうでない処分は無効とされます。そのため、初めての懲戒処分でいきなり懲戒解雇といった重い処分は、よほどのことがない限り認められにくく、軽い処分から段階的に進めていくケースがほとんどです。

工場長やBさんのAさんへの言動は、確かに不適切なものでした。しかし上述の観点を踏まえ、Aさんには「処分は就業規則に基づき、行為の態様や責任の重さを考慮して決められるため、いきなり解雇や降格といった重い処分を行うことは適切ではない」と丁寧に説明をすることを提案しました。

見て見ぬふりの「空気」が最も危ない

ここで最も重要なのは処分の軽重だけでなく、このようなことが2度と起こらないよう誠実に再発防止に努める姿勢を会社が示すことです。解雇とは言わないまでも、仮に重い懲戒処分を行ったところで、工場長やBさんが社内からいなくなるわけではなく、Aさんと顔を合わせる可能性はゼロではありません。

そのような状況のなか、工場長やBさんがどのように今回の処分を受け止め、また変わっていく支援ができるのか、職場の全員がパワハラを当然と思わない環境づくりをどう進めていくかが会社には問われます。

加えて懲戒処分は単に「行為者への制裁」にすぎず、組織の雰囲気や風土を変えるものではありません。今回のケースは、工場長やBさん以外の社員もAさんのいじめに「見て見ぬふり」をしていた事実があり、職場全体にいじめを容認する空気が広がっていることが問題の本質です。

労働契約法5条や民法415条に基づき、会社には従業員が安心して働ける職場環境を維持する義務（安全配慮義務）があります。Aさんを配置換えしたのは有効な措置ではありますが、それだけでは「再発防止策を尽くした」とは言えません。職場環境そのものを改善しなければ、会社が安全配慮義務違反と評価されるリスクが残ります。

さらに再発防止策は、単発ではほとんど効果がありません。たとえ研修を行ったとしても、これまでに根付いたパワハラを容認する「空気」を変えていくためには、従業員へのアンケートや面談でモニタリングしながら改善を繰り返すなど、継続的に取り組んでいく必要があります。

こうした観点から、Tさんはまず工場長を含む管理職に対して、業務上の指導とパワハラの境界を正しく理解させるための研修を実施することにしました。併せて、一般社員に対しても「見て見ぬふりをしない」、「傍観者もまた問題を助長する」という意識を根付かせる研修を行う方針です。

さらに、研修後にはアンケート調査を実施し、社内におけるハラスメントの実態を把握するとともに、改善に向けて社内文化を言語化していくことが提案されました。将来的には、この「現状の社内文化」を明らかにしたうえで、「望ましい社内文化」を新たに言語化し、両者のギャップを埋めていく取り組みを進めていく計画です。

自殺をはかる最悪なケースもある

今回の事例を振り返って改めて感じるのは、閉鎖的な環境においてはハラスメントが深刻化しやすいということです。外部の目が入りにくい職場では、上司の個人的な判断による「これくらいは指導の範囲」、「多少のからかいは仕方がない」といった空気が形成されやすく、やがてそれが組織全体で問題を容認する風土につながってしまいます。今回Aさんの職場に見られた“当然のように扱われる空気”は、まさにその典型でした。

厚生労働省が発表している「令和6年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」では、民事上の個別労働関係紛争における相談では「いじめ・嫌がらせ」の件数が13年連続最多の54,987件になりました（参考：「令和6年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します｜厚生労働省）。

デンマークの大学で行われた調査では、職場いじめに遭うことが特に男性において自殺のリスクを高めることが示されています（参考：職場いじめと自殺および自殺未遂のリスク：デンマークにおける98,330人の参加者を対象とした登録ベースの前向きコホート研究）。

こうした統計や研究結果が示しているのは、職場いじめを放置する危険性は、単に職場の空気を悪化させたり、社員のモチベーションを削ぐといった問題にとどまらないということです。深刻なケースでは、従業員の心身の健康を損ない、最悪の場合は自殺のリスクにまで直結しかねません。

実際、近年のニュースでも、大手企業や自治体でのパワハラが原因とされる自死事案が相次いで報じられています。たとえば若手社員や新人職員が、上司からの執拗な叱責や孤立を強いられた末に命を絶つに至ったケースは、社会に大きな衝撃を与えました。これらの事例では、周囲も「厳しい指導の範囲内」と捉えていた言動が、本人にとっては耐えがたい精神的負荷となっていたことが明らかになっています。

つまり、「ちょっとしたからかい」「指導の一環」として済ませることが、実は従業員の命にかかわる深刻なリスクを孕んでいるのです。職場においていじめや嫌がらせが日常化すれば、その空気に触れるすべての社員が萎縮し、安心して働ける環境は失われます。結果として、組織の生産性は下がり、人材の流出や企業の信頼失墜にもつながります。

確かに、今回の事例のように、Aさん自身の作業の遅れや周囲への感謝の欠如といった態度が、同僚の苛立ちを招いていた側面は否定できません。しかし、本人にいじめられる要因があったとしても、それがいじめを正当化する理由には決してなりません。

業務上に課題があれば、指導や教育、配置の工夫などを通じて解決を図るのが本来の筋道です。ところが、いじめや排除という形で対応してしまうと、本人をさらに追い込み、組織全体にも「出来ない者は排除してよい」という誤ったメッセージを浸透させてしまいます。これは、職場の規律や士気を損なうばかりか、企業の社会的責任を問われるリスクにも直結します。

だからこそ、パワハラやいじめは単なる「人間関係のトラブル」と矮小化するのではなく、経営課題であり、職場の安全衛生の根幹にかかわる問題として捉えなければならないのです。

ハラスメント防止は単なる「リスク回避」ではない

今回の事例から見えてきたのは、ハラスメントは個人の資質や業務上の能力不足を理由に容認されるものでは決してないということです。むしろ、そうした状況を放置することは職場全体の空気を悪化させ、社員のモチベーションや健康を奪い、最悪の場合は命に関わる深刻なリスクにつながります。

だからこそ企業に求められるのは、個別の処分にとどまらず、組織全体の文化を問い直し、再発を防止するための仕組みを継続的に整えることです。管理職を含めた全社員への教育や研修、相談体制の強化、そして「見て見ぬふりをしない」という意識を根付かせる取り組みが欠かせません。

ハラスメント防止は単なるリスク回避ではなく、社員が安心して力を発揮できる環境をつくることによって、結果的に組織の競争力を高める経営課題です。今回のケースを通じて、改めてその重要性を認識し、今後の職場づくりにどう活かしていくかを考えることが、私たちに求められています。

…つづく＜適応障害で休職した「モンスター社員」が職場でついた「被害者続出」のありえない大ウソ＞では、適応障害を発症し休職した社員の復職をめぐるトラブルについて匿名化してご紹介します。

【つづきを読む】適応障害で休職した「モンスター社員」が職場でついた「被害者続出」のありえない大ウソ