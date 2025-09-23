男を使って監禁し、人身売買！？「私は後悔しない…この復讐がどんな結末を迎えても…」
ドラマプレミア23「レプリカ 元妻の復讐」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。
整形復讐ついに完全決着！復讐の先に残るのは希望か、それとも破滅か――。顔を変え名前を捨て、別人になりすました女の運命――。「私は、伊藤すみれを終わらせる」
暴露の反動で傷つくすみれ(トリンドル玲奈)に、ミライ(千賀健永)は復讐中止を懇願するが、すみれはそれを振り切って、ミライと決別する。
そして花梨(宮本茉由)との最終対決に向け、動画配信の準備を着々と進め、すべてを賭けた一日に挑もうとしていた。
だが花梨も、最後の反撃を準備していた…復讐の先に残るのは希望か、それとも破滅か――。
「私は、伊藤すみれを終わらせる」整形復讐エンターテインメント、ついに終幕！「TVer」「ネットもテレ東」で！
最終回
