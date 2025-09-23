時間にルーズな友達。待つことに慣れたのは、学生時代からだった｜価値観の違いですか？【ママリ】

前回までゆかりとりさが公園に遊びに行った時のエピソードが語られました。話を聞いたはるかは「怒らなかったの？」と聞きますが、ゆかりは「いや～言えないよ、ごめんも言われたし」と怒らなかったことを明かします。そもそも時間にルーズなりさは、学生時代からマイペースだったようで…ゆかりは学生時代のことを話し始めます。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

りさ親子と一緒に公園に遊びに行ったのに、1時間も待たされた挙句、先にご飯を食べられたゆかり親子。それでもゆかりは怒らなかったそう。話を聞いたはるかも呆れた様子です。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

ゆかりもはるかも、同じような体験をしていました。「普通は待つよね？」という状況でも、りさは一切気にならないようです。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

りさは遅刻だけでなく、待ち合わせ時間よりも早く到着することもしばしばあるようです。ゆかりは「時間そのものにルーズなのでは」と推測します。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

心の中では大噴火していたゆかりですが、怒りを表に出すことはなかったんですね。次回はゆかりとりさの学生時代のエピソード、どんなお話なんでしょうか？

価値観の違い、あなたは許せる？

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

近所に友達がいないことが悩みの主人公・はるかは、地元の友達・りさが近くに引っ越してくることになり喜びます。お互いの子どもの年齢が近いこともあり、一緒にピクニックやカフェに出かけますが、たびたび価値観の違いでぶつかってしまいます。



りさのお金にうるさい面、時間にルーズな面が気になり、共通の友人に探りを入れてみたところ、その友人も同じようなことでりさと揉めていました。悩みつつもりさとの付き合いを続けるはるかですが、ついに我慢できないほど価値観の違いを感じるできごとが起きます。しかし一方で、りさもはるかに対して、価値観の違いから不満を抱いていたのです。



友達同士でも、価値観に違いがあることは少なくありません。相手の態度を許せないと思う時、自分だけが正しいと決めつけてはいないか一度振り返りたいものですね。実は、相手も同じように不満があるかもしれません。そのとき、お互いに許せず疎遠になるか、違いを認めて歩み寄るか、価値観が近い別の友達を見つけるか…人付き合いにはさまざまな選択があります。



『これって価値観の違いですか？』は、人間関係の難しさと、女友達同士のちょっとした闇を感じる作品です。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）