【 元宝塚 雪組トップ娘役・真彩希帆 】 第一子出産を報告 赤ちゃんと幸せ２ショット 「愛おしいおでこを撫で、お世話をする日々を過ごしています」
元宝塚 雪組トップ娘役の、真彩希帆さんが自身のインスタグラムを更新。
第一子出産を公表しました。
真彩希帆さんは「先日、私たち夫婦のもとに、小さな命が誕生しました。」と綴ると、赤ちゃんの写真をアップ。
続けて「想像以上の愛と感動を与えてくれるその存在に、『生まれてきてくれてありがとう』と呟きながら、愛おしいおでこを撫で、お世話をする日々を過ごしています。」と、綴りました。
真彩希帆さんは「夕暮れ時の風のやわらかな感触、虫の声、移りゆく空の色--」「たくさんの『はじめての世界』に、お口をほーっと尖らせながら、不思議そうに、うれしそうに、夫の腕の中で大きな瞳を輝かせる姿に、言葉では言い表せないような、やわらかな気持ちが 胸いっぱいに広がっていきました。」と、投稿。
続けて「きっとこれから、私たちはたくさんのことを この子から学んでいくのだと思います。」と、記しました。
最後に、真彩希帆さんは「妊娠中、想いを寄せてくださった皆さま。あたたかいお気持ちを、本当にありがとうございました」「今後ともどうぞ、やさしく見守っていただけましたら幸いです。」と、その思いを綴っています。
【 真彩希帆さん プロフィール 】
生年月日／7月7日
身長／164cm
血液型／A型
職業／俳優
2012年、宝塚歌劇団に98期生として入団。
2017年、7月24日付で望海風斗の相手役として雪組トップ娘役に就任。
2021年4月11日、「fff／シルクロード」東京公演千秋楽をもって、宝塚歌劇団を退団。
主な出演作（宝塚歌劇団）
『ひかりふる路（みち）〜革命家、マクシミリアン・ロベスピエール〜』 マリー=アンヌ
『ファントム』 クリスティーヌ・ダーエ
『20世紀号に乗って』 リリー・ガーランド
『ONCE UPON A TIME IN AMERICA（ワンス アポン ア タイム イン アメリカ）』 デボラ
