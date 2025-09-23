元宝塚 雪組トップ娘役の、真彩希帆さんが自身のインスタグラムを更新。

第一子出産を公表しました。



【写真を見る】【 元宝塚 雪組トップ娘役・真彩希帆 】 第一子出産を報告 赤ちゃんと幸せ２ショット 「愛おしいおでこを撫で、お世話をする日々を過ごしています」





真彩希帆さんは「先日、私たち夫婦のもとに、小さな命が誕生しました。」と綴ると、赤ちゃんの写真をアップ。



続けて「想像以上の愛と感動を与えてくれるその存在に、『生まれてきてくれてありがとう』と呟きながら、愛おしいおでこを撫で、お世話をする日々を過ごしています。」と、綴りました。





そして「退院の日。久しぶりに外に出てみると、空気はもうほんのりと秋の気配をまとい、心地よい気候に変わっていました。」と、記しました。





真彩希帆さんは「夕暮れ時の風のやわらかな感触、虫の声、移りゆく空の色--」「たくさんの『はじめての世界』に、お口をほーっと尖らせながら、不思議そうに、うれしそうに、夫の腕の中で大きな瞳を輝かせる姿に、言葉では言い表せないような、やわらかな気持ちが 胸いっぱいに広がっていきました。」と、投稿。



続けて「きっとこれから、私たちはたくさんのことを この子から学んでいくのだと思います。」と、記しました。





最後に、真彩希帆さんは「妊娠中、想いを寄せてくださった皆さま。あたたかいお気持ちを、本当にありがとうございました」「今後ともどうぞ、やさしく見守っていただけましたら幸いです。」と、その思いを綴っています。







【 真彩希帆さん プロフィール 】



​生年月日／7月7日

身長／164cm

血液型／A型

職業／俳優



2012年、宝塚歌劇団に98期生として入団。

2017年、7月24日付で望海風斗の相手役として雪組トップ娘役に就任。

2021年4月11日、「fff／シルクロード」東京公演千秋楽をもって、宝塚歌劇団を退団。



主な出演作（宝塚歌劇団）

『ひかりふる路（みち）〜革命家、マクシミリアン・ロベスピエール〜』 マリー=アンヌ

『ファントム』 クリスティーヌ・ダーエ

『20世紀号に乗って』 リリー・ガーランド

『ONCE UPON A TIME IN AMERICA（ワンス アポン ア タイム イン アメリカ）』 デボラ









【担当：芸能情報ステーション】