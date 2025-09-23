アメリカ・ニューヨークで22日、パレスチナ問題の解決に向けた国際会議が開かれ、パレスチナの国家承認をフランスが宣言しましたが、アメリカや日本などは見送り、G7＝主要7か国で対応がわかれました。

フランス マクロン大統領

「私は本日、フランスがパレスチナを国家として承認することを宣言する」「まさに国家承認こそがイスラエルに平和をもたらす唯一の解決策であると確信している」

パレスチナを国家として承認するのは、G7ではイギリスとカナダに続きフランスが3か国目で、国連加盟国では150か国以上となる見通しです。

一方、アメリカとイスラエルは欠席し、ホワイトハウスの報道官は22日、国家承認についてトランプ大統領は「明確に反対」で、イスラム組織ハマスへの「報酬にすぎない」とみなしていると述べています。

また、日本の岩屋外相は、国家承認は「するか否か」ではなく「いつするか」だとした上で、「情勢の変化を注視し、総合的な検討を行う」と述べ、今回の国家承認は見送りました。

また、ドイツやイタリアも見送っていて、G7の中で対応がわかれ分断が浮き彫りとなった形です。