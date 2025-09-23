石破首相は、22日に告示された自民党総裁選挙への対応について、石破内閣の政策を継承する候補者を支持する考えを示しました。前回の総裁選で自身を支持した、いわゆる石破票の動向にも影響を与えるものとみられます。

石破首相は早々に、自身の後継者となるポスト石破選びへの考え方を示しました。影響力を示す狙いもあるものとみられます。

石破首相

「私といたしましては、この1年間政権をともに汗をかき、力を尽くしてくださった方、基本的な政策を引き継いでくださる方、そういう方が結果として選ばれることがあればいいなと思っています。あえてどなたということを申し上げることはいたしません」

石破首相は支持する条件として、およそ1年間の政権運営への貢献、また、政権の政策の継承を挙げました。具体的な候補者の名前は挙げませんでした。

総裁選の立候補者の中では、林官房長官が「継承の中に変化、革新を求める」と述べているほか、小泉農水相が「地方の経済、防災庁、農政をしっかりと引き継ぐ」としていて、それぞれ石破内閣の政策を一部継承する考えを示しています。

林氏は官房長官として1年間、小泉氏は農水相や選挙対策委員長として自身を支えたことから、2人を念頭に置いているとみられます。

一方、総裁選2日目の23日は、共同記者会見が行われました。少数与党の中、野党との連携のあり方など各候補が主張を展開しました。

小林元経済安保相

「党の基本的な考え方を共有できるような政党と、最終的にはもし合意できれば合意していくということ」

茂木前幹事長

「私が目指すのは安定政権の確立だと思っています。基本政策が一致する政党と連立の枠組みの拡大を目指したい」

林官房長官

「安定した政権を築くという意味で、連立拡大は目指すべき方向だと思う。政策的に合意し政策を前に進める。このことも同時にやっていく」

高市前経済安保相

「安定した政治でなければ、さまざまな重い課題を解決できないことを考えますと、私は連立の拡大を目指します。首班指名までにできるように精いっぱいの努力をしたい」

小泉農水相

「政策の一致、基本的な理念の一致が見えるなかで、その先が出てくるということだと思います。期限を設けて連立の枠組みを決めるのかということにおいては、それは期限を区切るものではないというのが私の考え方です」

自民党総裁選挙は、23日午後も候補者による討論会が行われます。