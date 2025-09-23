からだ全体で、一生懸命に背伸びをする赤ちゃんを撮影した動画がInstagramで話題です。動画に出てくるのは、新生児の男の子りっくん。上手く背伸びができない姿に、「まだ気分はママのお腹のなか♡」「すべてが可愛い！」と反響が寄せられました。



【動画】くねくね…赤ちゃんの表情が可愛いすぎ♡

細くて小さな手足を動かし、眠そうな表情を見せるりっくん。くねくねとからだを動かす様子が、なんとも可愛らしく映ります。



すると、足を曲げて、腕を伸ばそうとしている様子のりっくん。しかし上手く腕が上がらないまま、突然目をくしゃっと閉じて眉が上がり、口をすぼめ、まるで顔だけで背伸びをしているかのよう…！



上手く背伸びができなかったりっくん。身体を少し浮かせるようにママがサポートしますが、またくねくねしながら背伸びをしようとします。腕を伸ばすことができずに、やっぱり上手く背伸びはできず、目をくしゃっと閉じて、悲しそうな表情に……。



まるで、まだママのお腹のなかにいて、羊水に包まれているような丸まった体勢でくねくねと動くりっくん。幼い赤ちゃんならではの動きが愛らしく、「背伸びが下手で可愛い（笑）」とテロップが添えられました。



動画を投稿したご両親（＠r_2025_boy）に話を聞きました。りっくんは、現在生後4カ月になります。



ーー上手くできない背伸びを見たときの、ママのお気持ちを教えてください。



「まだお腹の中にいるかのような、遠慮気味の背伸びがかわいくて……愛おしい気持ちになりました！」



ーーりっくんの新生児期を振り返ってみて、いかがでしょうか？



「（ママ）初めての育児で大変なことばかりでしたが、新生児期間しか見られない可愛い姿にたくさん癒され、頑張ることができました。



（パパ）想像以上に大変で、世の中のお父さんお母さんを心から尊敬していました。ですがやっぱり赤ちゃんが可愛かったので、毎日幸せでした」



ーー子育てをされているなかで、大切にしていることを教えてください。



「夫婦で協力して育児をすること、たくさん愛を伝えることです。あと、息子には毎日大好きだよと伝えています！（笑）」



りっくんの一生懸命な背伸びに、多くのコメントが寄せられました。



「うちの子も生後2週間で全く同じ顔して背伸びしてますww」

「羊水内では上手くできてたのに〜も〜って感じで可愛すぎます♡」

「あ〜可愛い！可愛い！可愛い！可愛い！ハッ！ごめんなさい、取り乱しました……」

「まさに赤ちゃん！って感じで愛らしいです♡」

「顔だけで背伸びしてるの、笑っちゃいました（笑）」



Instagram（＠r_2025_boy）では、ママとパパの愛情をたっぷり受けて元気に育つ、りっくんの可愛らしい日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）