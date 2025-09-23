「通りすがりのご婦人から『ほら！ お手してごらん、お手！』って言われてこの顔」



【写真】「お手！」の大声に腰が引けて…見知らぬ人に戸惑う柴犬さん

そんなコメントとともに投稿された写真には、柴犬の「禄（ろく）」くん（4歳・男の子）が写っていました。体をよけるように後ずさりし、くもった表情を浮かべる姿は、初対面の人から急にお手を求められて戸惑っていることが伝わってきます。



この投稿は1.6万件超の“いいね”を集め、SNSでは「うちもよくある」「急に言われても困るよね」と共感の声が広がりました。飼い主のXユーザー・柴犬 ろくさん（@roku125shiba）に詳しく話を伺いました。



突然の“お手”に「やめてあげて」の声続々

ーー当時の状況について教えてください。



「禄と散歩中、初めてお会いするご婦人が禄を見るやいなや、大きな声で『ほら、お手！ お手してごらん！』と急に近付いてこられました。過去にも、他の方から『お〜お座りできるか？ お座り！』と、突然言われたことがあります」



ーー散歩中、こうした声がけをされることについてどう思われますか。



「禄は普段から人にかまってもらうのが大好きなので、声をかけてもらえるのは嬉しいです。ただ今回は声が大きく、距離の詰め方も急だった上に、いきなり『お手』と言われて戸惑っていました。悪気がないのはわかるのですが、やはり信頼関係ができていない相手にいきなりお手は難しいと思います」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「ろくがお手をしなかったので『あぁ〜、お手できないか』と言われました。そこで家族にはきちんとできること、知らない人にいきなりお手するのは難しいことをやんわり伝えました。ご婦人が去ったあとは、おやつをあげてなでてあげるとすぐに元気を取り戻し、楽しそうに散歩を続けました」



ーー今回の投稿には共感の声も多くありましたね。どのように受け止められていますか。



「同じ経験をしている飼い主さんが少なくないのだと実感しました。悪気がないのは理解していますが、やはり知らない人から突然『お手』と命令されれば犬は戸惑うのが当然だと思います。『やっぱりそうだよね』と共感してくださる方が多く、安心しました。もし自分が歩いていて、すれ違いざまに知らない人から急に『右向け右！』や『敬礼！』と声をかけられたら、戸惑うし不安になると思います。犬も同じだと感じています」



この投稿には、禄くんの気持ちがよくわかると多くのコメントが寄せられました。



「知らない人なのにやだよね」

「気持ちが表情に表れてますね」

「お手の強要おやめ下さいませ」

「いきなりお手を命令するってワンちゃんに、失礼ですよね」

「『かわいいですね』って声かけるくらいならまだしも、やめてあげてほしい」

「お手は、信頼してる飼い主さんだけにすればいいんですよ。なんで見ず知らずの人にしないといけないんでしょう」

「うちも良く言われますけど、何ですぐお手させたがるんでしょう。お手しないと『お手もできない』みたいに言う」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）