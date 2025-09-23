¡Ö¤¤¤Ä¤â¥´¡¼¥¸¥ã¥¹²Ä°¦¤¯¤Æ¡Ä¡×56ºÐ¡ß33ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥à¤Û¤í¿ì¤¤»ÐËå2¥·¥ç¥Ã¥Èá¡ÖÍ¥²í¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥á¥Ã¥Ã¥Ã¥Ã¥Á¥ã¥¹¥Æ¥¡×
¡Ö»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤Î±©ÅÄÈþÃÒ»Ò(56)¤¬¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿½÷Í¥¤Î¹äÎÏºÌ²ê(33)¤È¤Îà¤Û¤í¿ì¤¤2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡23ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÃÏ¼ò¤Ç´¥ÇÕ¡ª¤Û¤í¿ì¤¤ÃçÎÉ¤·Î¹¡×(BS¥Æ¥ìÅì)¤Ë½Ð±é¤·¤¿2¿Í¡£±©ÅÄ¤Ï¡Öº£Ç¯ÉñÂæ¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤¹¤Ã¤«¤ê»ÐËå¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹äÎÏºÌ²ê¤Á¤ã¤ó¤È¿®½£¤ØÎ¹¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥ï¥¤¥ó¤Ç´¥ÇÕ¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£Âç¿Í¤Î½÷»ÒÎ¹¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÌ²ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¥´¡¼¥¸¥ã¥¹²Ä°¦¤¯¤Æ¤Ä¤¤¤Ä¤¤ÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡¡»ä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡¡ºÌ²ê¤Á¤ã¤ó¤À¤é¤±¤Ë¡¢¡¢¡¢Ç¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿Ëå¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ê¡¡¤È¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Æ¤Ê¤ó¤È¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡×¤Ê¤É¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÍ¥²í¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¾Ð´éÁÇÅ¨¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆåºÎï¡×¡Ö¥á¥Ã¥Ã¥Ã¥Ã¥Á¥ã¥¹¥Æ¥¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÈþ¿Í¤µ¤ó¤ªÆó¿Í¤Î¾Ð´é¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ï6·î¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿»°ÂðÍµ»ÊÎ¨¤¤¤ëÅìµþ´î·à¡ÖÇ®³¤¸ÞÏº°ìºÂ¡×¤ÎÉñÂæ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£