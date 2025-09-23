永井花奈は新シリーズ『RMX DD-2』アイアンが良すぎて即投入 有村智恵は新『RMX』アイアンでメジャー予選突破！
9月22日、ヤマハが新シリーズ『RMX DD』を発表。発表会には女子プロの永井花奈、有村智恵、中村香織が登壇し、新モデルの使用感を語った。
【写真】『RMX DD』ドライバー＆アイアンの顔を等倍で比較してみた！
ヤマハが発表した『RMX DD』は、アスリートゴルファー向けの新シリーズ。シリーズ名の「DD」は Distance（飛距離） と Direction（方向性） を意味し、両立を目指した設計となっている。『RMX DD』ドライバーには独自の8軸積層カーボンフェース「OCTA ANGLE CARBON FACE（オクタアングルカーボンフェース）」を搭載。高初速を実現するとともに、新バルジデザインによる弾道安定や、フェース面の凹凸設計によるスピン安定化で方向性を確保している。ラインナップは、操作性に優れた『RMX DD-1』と、つかまり性能が高い『RMX DD-2』の2タイプ。ドライバーを試打した有村智恵は「他のモデルだとヘッドが落ちる感覚があったけど、それがない。使用していた『RMX116』の強い弾道を超えたと思います。球がフェースに食いつく感じがありました」と絶賛。永井花奈も「フェードヒッターの私はドライバーが右に出るミスが多いのですが、これは最初から真っすぐ飛んでくれた。完全にはまりました」と評価した。さらに2人が口をそろえて絶賛したのがアイアンだ。軟鉄鍛造モデルで柔らかな打感と抜けの良さが特長。『RMX DD-1 ツアーモデル』は焼きなまし製法による熱処理で金属を軟化させ、心地よい打感を実現。『RMX DD-1』『RMX DD-2』は樹脂バッジで残響音を抑え、薄肉フェースながらも食いつく打感を生み出している。また、リーディングエッジを削ったV字のソール形状をモデル別に採用して、抜群の抜けを実現している。永井は試打直後に、6Uを抜いてやさしい『RMX DD-2』アイアンをツアーで即採用。「良すぎてすぐに入れました（笑）。ユーティリティのように球が上がりやすく、それでいてアイアンの操作性もある」と語り、このアイアンを武器にすでに昨年のシード権のボーダーラインを突破した。一方、『RMX DD-1 ツアーモデル』を投入し、2週前の「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権」で予選突破を果たした有村は「好きな打感で操作性が良く、飛距離も出ながら球も上がる。ツアーで戦えるアイアンです」と手応えを語った。中村香織は『RMX DD』FWに驚きを隠さなかった。「同じユーティリティを15年使い続けてきましたが、この新モデルは簡単に球が上がってつかまる。飛びすぎることがなく、ツアーでも止められる」と、15年ぶりのクラブチェンジを即決した。『RMX DD』シリーズの発売は10月24日から。注目の最新モデルを手にできる日はもう間もなくだ。◇ ◇ ◇人気アイアンを調査。関連記事『79mm前後に人気モデルが集中！ 最新アイアンの性格は“ブレード長”で8割決まる【アイアン41モデル比較】』を読めば、その秘密がわかる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
79mm前後に人気モデルが集中！ 最新アイアンの性格は“ブレード長”で8割決まる【アイアン41モデル比較】
アイアンシャフト選びは7番のキャリーと高さ! キャリー140Y以下なら軽量シャフト、140Y以上で高さが欲しいなら重量カーボン
シード復帰確定！ 永井花奈はアイアンの“3モデルコンボセット”で覚醒中
テーラー、ピン、キャロウェイ……クイズ「偽物クラブ」はどっち？
青木香奈子が髪をほどいたらこうなる【女子プロ写真】
【写真】『RMX DD』ドライバー＆アイアンの顔を等倍で比較してみた！
ヤマハが発表した『RMX DD』は、アスリートゴルファー向けの新シリーズ。シリーズ名の「DD」は Distance（飛距離） と Direction（方向性） を意味し、両立を目指した設計となっている。『RMX DD』ドライバーには独自の8軸積層カーボンフェース「OCTA ANGLE CARBON FACE（オクタアングルカーボンフェース）」を搭載。高初速を実現するとともに、新バルジデザインによる弾道安定や、フェース面の凹凸設計によるスピン安定化で方向性を確保している。ラインナップは、操作性に優れた『RMX DD-1』と、つかまり性能が高い『RMX DD-2』の2タイプ。ドライバーを試打した有村智恵は「他のモデルだとヘッドが落ちる感覚があったけど、それがない。使用していた『RMX116』の強い弾道を超えたと思います。球がフェースに食いつく感じがありました」と絶賛。永井花奈も「フェードヒッターの私はドライバーが右に出るミスが多いのですが、これは最初から真っすぐ飛んでくれた。完全にはまりました」と評価した。さらに2人が口をそろえて絶賛したのがアイアンだ。軟鉄鍛造モデルで柔らかな打感と抜けの良さが特長。『RMX DD-1 ツアーモデル』は焼きなまし製法による熱処理で金属を軟化させ、心地よい打感を実現。『RMX DD-1』『RMX DD-2』は樹脂バッジで残響音を抑え、薄肉フェースながらも食いつく打感を生み出している。また、リーディングエッジを削ったV字のソール形状をモデル別に採用して、抜群の抜けを実現している。永井は試打直後に、6Uを抜いてやさしい『RMX DD-2』アイアンをツアーで即採用。「良すぎてすぐに入れました（笑）。ユーティリティのように球が上がりやすく、それでいてアイアンの操作性もある」と語り、このアイアンを武器にすでに昨年のシード権のボーダーラインを突破した。一方、『RMX DD-1 ツアーモデル』を投入し、2週前の「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権」で予選突破を果たした有村は「好きな打感で操作性が良く、飛距離も出ながら球も上がる。ツアーで戦えるアイアンです」と手応えを語った。中村香織は『RMX DD』FWに驚きを隠さなかった。「同じユーティリティを15年使い続けてきましたが、この新モデルは簡単に球が上がってつかまる。飛びすぎることがなく、ツアーでも止められる」と、15年ぶりのクラブチェンジを即決した。『RMX DD』シリーズの発売は10月24日から。注目の最新モデルを手にできる日はもう間もなくだ。◇ ◇ ◇人気アイアンを調査。関連記事『79mm前後に人気モデルが集中！ 最新アイアンの性格は“ブレード長”で8割決まる【アイアン41モデル比較】』を読めば、その秘密がわかる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
79mm前後に人気モデルが集中！ 最新アイアンの性格は“ブレード長”で8割決まる【アイアン41モデル比較】
アイアンシャフト選びは7番のキャリーと高さ! キャリー140Y以下なら軽量シャフト、140Y以上で高さが欲しいなら重量カーボン
シード復帰確定！ 永井花奈はアイアンの“3モデルコンボセット”で覚醒中
テーラー、ピン、キャロウェイ……クイズ「偽物クラブ」はどっち？
青木香奈子が髪をほどいたらこうなる【女子プロ写真】