原日出子、豪華な手作り“お一人様ごはん”を披露「飲みたいワインをお料理に使うのが私流」 「美味しそう」「料理名人」と反響
俳優の原日出子（65）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。「今夜は お一人様」と書き出し、豪華料理を披露した。
【写真】「天然真鯛の切り身で アクアパッツァにしてみました」原日出子が披露した豪華“お一人様ごはん”
「天然真鯛の切り身で アクアパッツァにしてみました 飲みたいワインを お料理に使うのが 私流 リーズナブルだけど しっかりした味わいで美味しい JACOBS CREEKS の シャルドネ バッチリです」とつづり、おいしそうな料理とワインの写真を複数枚アップ。「#お家ご飯 #お一人様 #かあちゃんの味 #幸せのレシピ #美味しい白ワインでお料理 #アクアパッツァ #今日食べた物が明日の身体を作る」などのハッシュタグも添えた。
この投稿にファンからは「美味しそうですね〜そしておしゃれです♪」「食事を大事にする原さんだなぁっと、改めて思いました。お一人様でも、しっかりとしたご飯 元気の源はしっかりとした食事だなと思います」「さすが、料理名人」「お一人様でも手を抜かない素敵で美味しそうな料理」などの反響が寄せられている。
