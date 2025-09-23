中島健人、新CMで新しい世界へ飛び出す姿表現 自身の経験演技に活かす「ワクワク感の方が強かった」
【モデルプレス＝2025/09/23】歌手・俳優の中島健人が出演するスキンケアブランド「パーフェクトワン」の新TVCM「世界の扉」篇（15秒）が、9月26日から全国で放送される。
【写真】中島健人、両親の写真公開
2020年にイメージキャラクターに就任した中島が出演する「パーフェクトワン」シリーズのTVCMは、今作で8作目。最新作となる「世界の扉」篇ではブランドがこれから進んでいく新しいジャンルやこれまでにない商品の開発など、まだ見ていない世界へ挑もうとする期待感を表現するため、多くの扉が存在する抽象空間で進むべき道を探している中島が、新しい世界へ繋がる扉を開き、踏み出していくストーリーとなっている。
中島は、かつて新しい世界へ飛び出そうとしたとき「不安はあったけど、どちらかといえば楽しい世界が待っているというワクワク感の方が強かった」という自身の経験を演技に活かし、多くの扉に囲まれながらも迷いを捨て進んでいこうとする強い意志を表現。撮影後には「『パーフェクトワン』と共に世界に羽ばたいていきたい」と今後の意気込みを語る姿も見られた。新しい世界へ向けた期待感に目を輝かせ、扉を開き踏み出していく中島の凛々しい姿も見どころだ。（modelpress編集部）
