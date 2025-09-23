日向坂46河田陽菜、自宅からぬいぐるみ持参 爽やかパジャマ姿の2nd写真集先行カット公開
【モデルプレス＝2025/09/23】日向坂46の河田陽菜が11月11日に発売する2nd写真集（タイトル未定／竹書房）より、先行カット第5弾が公開された。
【写真】日向坂46河田陽菜、抜群スタイル輝くビキニカット
今回公開されたのは、河田が大好きなラッコのぬいぐるみをぎゅっと抱きしめた朝のパジャマ姿のカット。実はこのぬいぐるみ、河田が自宅で可愛がっている子で、今回のロケに一緒に連れてきたという。ほっこり爽やかな朝に心癒される1枚になっている。
本写真集は素敵な街並みと幸福度ランキングの高さでも知られるデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の彼女の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような1冊である。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】日向坂46河田陽菜、抜群スタイル輝くビキニカット
◆河田陽菜、パジャマ姿でぬいぐるみ抱きしめる
今回公開されたのは、河田が大好きなラッコのぬいぐるみをぎゅっと抱きしめた朝のパジャマ姿のカット。実はこのぬいぐるみ、河田が自宅で可愛がっている子で、今回のロケに一緒に連れてきたという。ほっこり爽やかな朝に心癒される1枚になっている。
◆河田陽菜、2nd写真集決定
本写真集は素敵な街並みと幸福度ランキングの高さでも知られるデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の彼女の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような1冊である。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】