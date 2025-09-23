橘優輝＆青島心「じゃあ、あんたが作ってみろよ」劇中トレンディドラマ主演に決定 夏帆＆竹内涼真主演の本編ストーリーに深く関わる
【モデルプレス＝2025/09/23】俳優の夏帆と竹内涼真がW主演を務めるTBS系ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（10月7日スタート／毎週火曜よる10時〜）。劇中で放送されるもう1つのドラマ「フォーエバーラブは東京で」の主演として、橘優輝と青島心の出演が決定した。
【写真】竹内涼真、イケメン弟とのプライベートショット
劇中で放送されるトレンディドラマ「フォーエバーラブは東京で」は、田舎から上京したばかりの青年が都会で恋に落ち、東京の荒波にもまれながらも婚約に向けて奮闘するラブストーリー。恋に仕事に“真っ直ぐバカ”な熱き青年・榊原俊平（さかきばら・しゅんぺい）、通称“しゅんぴ”を演じるのは、橘。TBSドラマへの出演は、2023年の日曜劇場「下剋上球児」以来2年ぶりとなる。天真爛漫で可憐なヒロイン・長坂真理（ながさか・まり）を演じるのは、青島。GP帯のTBSドラマへのレギュラー出演は初となる。
古い価値観を持つ勝男は、このドラマを“完璧な男になるためのバイブル”だとして信じている。この「フォーエバーラブは東京で」が鮎美や勝男にどのような影響を与えるのか。本編のストーリーに深く関わる、この劇中ドラマも見どころだ。なお、「フォーエバーラブは東京で」のスポット動画が、9月23日正午からTBS公式YouTubeチャンネルにて公開されている。
原作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）。恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美（夏帆）と、令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前」と思っている亭主関白思考な海老原勝男（竹内）は、大学時代から交際し、同棲にも慣れ、順調に思えていたが…プロポーズ直後に別れてしまう。本作は、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】竹内涼真、イケメン弟とのプライベートショット
◆橘優輝＆青島心、劇中ドラマ「フォーエバーラブは東京で」主演に決定
劇中で放送されるトレンディドラマ「フォーエバーラブは東京で」は、田舎から上京したばかりの青年が都会で恋に落ち、東京の荒波にもまれながらも婚約に向けて奮闘するラブストーリー。恋に仕事に“真っ直ぐバカ”な熱き青年・榊原俊平（さかきばら・しゅんぺい）、通称“しゅんぴ”を演じるのは、橘。TBSドラマへの出演は、2023年の日曜劇場「下剋上球児」以来2年ぶりとなる。天真爛漫で可憐なヒロイン・長坂真理（ながさか・まり）を演じるのは、青島。GP帯のTBSドラマへのレギュラー出演は初となる。
◆夏帆＆竹内涼真W主演「じゃあ、あんたが作ってみろよ」
原作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）。恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美（夏帆）と、令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前」と思っている亭主関白思考な海老原勝男（竹内）は、大学時代から交際し、同棲にも慣れ、順調に思えていたが…プロポーズ直後に別れてしまう。本作は、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】