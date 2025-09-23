元宝塚・真彩希帆、第1子出産を報告 子どもの写真公開「想像以上の愛と感動を与えてくれる」
【モデルプレス＝2025/09/23】元宝塚雪組のトップ娘役・真彩希帆（32）が9月23日、自身のInstagramを通じて第1子の出産を発表した。
【写真】真彩希帆、生まれたばかりの第1子の姿
真彩は「いつも見守ってくださる大切な皆さまへ」とし、「先日、私たち夫婦のもとに、小さな命が誕生しました」と報告。「想像以上の愛と感動を与えてくれるその存在に、『生まれてきてくれてありがとう』と呟きながら、愛おしいおでこを撫で、お世話をする日々を過ごしています」と伝えた。
続けて「妊娠中、想いを寄せてくださった皆さま。あたたかいお気持ちを、本当にありがとうございました」と周囲へ感謝。「今後ともどうぞ、やさしく見守っていただけましたら幸いです」と結んだ。投稿では、生まれたばかりの第1子の姿を公開している。
真彩は2012年、宝塚歌劇団に98期生として入団。2017年、7月24日付で望海風斗の相手役として雪組トップ娘役に就任。2021年4月11日、「fff／シルクロード」東京公演千秋楽をもって、宝塚歌劇団を退団。近年はミュージカル「モーツァルト！」（2024）、ミュージカル「ラブ・ネバー・ダイ」（2025）などに出演している。プライベートでは、2023年に宝塚歌劇団の演出家・生田大和氏と結婚。2025年5月に第1子の妊娠を伝えていた。（modelpress編集部）
