Á°ÅÄÆØ»Ò¡õÈÄÌîÍ§Èþ¡¢´é¤¯¤Ã¤Ä¤±ÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¤¬¡Ö·ã¥«¥ï¡×ÂçÈ¿¶Á¡¡¡Ö¤ä¤Ï¤ê¿À¤À¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤¡ª¡×
¸µAKB48¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤¬2025Ç¯9·î20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±¤¸¤¯¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö2¿Í¤¤ê¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤«¤é´ò¤·¤¹¤®¤ë³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡×
º£Ç¯¡Ê25Ç¯¡Ë¤Ï¡ÖAKB48¡×¤¬20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¡£Á°ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÈÄÌî¤µ¤ó¤Ï¤È¤â¤Ë1´üÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£Á°ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Ç¯20¼þÇ¯¤Î»äÃ£¤Ê¤Ë¤«°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Ë¤Ê¤ê¡×¤È¤·¡¢12·î¤Ë2¿Í¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
Á°ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤·¤ÊÍ§¤È2¿Í¤¤ê¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤«¤é´ò¤·¤¹¤®¤ë³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²¿¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤¡¤Ã¤Æº£ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤ë¤è¡ª¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Á°ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Ü¡¼¥À¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥Ç¥Ë¥à¤òÃåÍÑ¡£ÈÄÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥ë¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥·¥¢¡¼´¶¤Î¤¢¤ë¹õ¤¤Ä¹Âµ¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¿Í¤Ï¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¡¢¥¤¥Á¥´¤ò»ý¤Á¥¦¥£¥ó¥¯¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë¹ø¤«¤±¾Ð´é¤Ç´ó¤êÅº¤¦¼Ì¿¿¤ä¡¢¶À¤òÁ°¤ËÆó¿Í¤Ç¼«»£¤ê¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶¯¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È ¤ä¤Ï¤ê¿À¤À¡×¡ÖÆØÍ§¥¨¥â¤¤¡×¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤È¤â´é¤¬¾®¤µ¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£