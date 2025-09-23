【台風のたまご＝熱帯低気圧】発生

「台風１８号」「台風１９号」に続いて、フィリピンの東にある「熱帯低気圧」が今後２４時間以内に「台風」に発達する見込みとなりました。

２４日（水）～１０月３日（金）の、を画像で掲載しています。

【日本の近くは ”台風の予報円で大渋滞”】

【熱帯低気圧ａ】

２３日（火祝）午前９時、フィリピンの東にあって、２４時間以内に台風に発達する見込みです。予想進路は北西方向です。

【台風１８号】

大型で猛烈な勢力を維持しています。中心気圧は915hpa、中心付近の最大風速は55m、最大瞬間風速は75mで、２４日（水）には中国大陸南部、香港付近に上陸する見込みです。

【台風１９号】

強い台風１９号は、海水温の低い海域に入り勢力を落としています。予報円がまだ大きく、週末にかけて複雑な動きをする見込みですが、その後、北東方向に進路を取りそうです。

雨と風のシミュレーション２４日（水）～１０月３日（金）

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

全国各都市の週間予報

週間予報を『各都道府県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。画像でご覧ください。

・