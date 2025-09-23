■これまでのあらすじ
イヤイヤ期を迎え、洋服へのこだわりが強くなった娘のメメにまろは頭を悩ませていた。そこでメメに選んでもらって、お気に入りの服を購入。するとメメも着替えが楽しくなるのだが、「パジャマのままでいたい」と言い出す日もあって…。しかもそれが出かけの日の場合もあり、まろはキャラクターコスチュームをパジャマ代わりにすることに。するととても気分良く着替えたり、お出かけにも前向きになって…。

■出かけたいのに拒否!?


■娘の動画を見ると…


■高確率のおやつ作戦

イヤイヤ期の子どもに「お出かけに行こう」と誘って、素直に行ってくれることってなかなかないですよね？　メメもそんなシーンが多かったようで、まろも苦労したようです。

そこでまろが編み出したのが、抱っこ作戦！　嫌がっていても抱っこしてしまえば外出できるので、抱っこに導くようにしていたそうです。

スマホで娘の動画を流すと自分も見たくなること、お菓子を隠れて食べていると口の中を見ようとすること。このふたつのシチュエーションを作ると、すんなり抱っこさせてくれる確率が高かったのだとか。

素直に抱っこされちゃうメメ、かわいすぎです！

(まろ)