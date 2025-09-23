加藤清史郎、“交際相手”との“あったはずの未来”ショット公開 視聴者号泣「悲しすぎる」「幸せな家庭になっていたはず」
嵐の櫻井翔が主演を務める、日本テレビ系ドラマ“占拠シリーズ”第3弾『放送局占拠』の公式アカウントが、23日までに更新され、加藤清史郎のオフショットが公開された。
【写真あり】加藤清史郎“交際相手”との“あったはずの未来”ショット
櫻井が武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年『大病院占拠』、24年『新空港占拠』と続編が制作され、今作は3作目となる。占拠シリーズの醍醐味は、面で顔を隠した武装集団から次々に突きつけられる要求と、迫りくるタイムリミット。物語が進むにつれて、犯行の動機、犯人たちの素顔が明らかになる。しかし、明らかになればなるほど、隠されていた真実は深い謎を刻む。息もつかせぬ“どんでん返し”からの“どんでん返し”というスピード感のある展開が話題となった。第3弾の今作も、一瞬も気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスとなる。
第1話で青鬼・大和耕一（菊池風磨）に拉致された警視庁刑事部BCCT捜査員・伊吹裕志を演じていた加藤だが、その正体は武装集団「妖」のリーダー・般若だと第5話で判明した。
公式アカウントは、最終回放送後に「あったはずの未来…恋人」とつづり、伊吹と“交際相手”（花田優里音）の“あったはず”の未来を映し出した写真を公開。伊吹が、妊娠した交際相手のお腹に手を当てている。
視聴者からは「優しいパパママになるはずの未来が」「泣きました」「悲しすぎる」「本当につらい」「伊吹パパ見たかった」「幸せな家庭になっていたはず」といった声が寄せられている。
【写真あり】加藤清史郎“交際相手”との“あったはずの未来”ショット
櫻井が武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年『大病院占拠』、24年『新空港占拠』と続編が制作され、今作は3作目となる。占拠シリーズの醍醐味は、面で顔を隠した武装集団から次々に突きつけられる要求と、迫りくるタイムリミット。物語が進むにつれて、犯行の動機、犯人たちの素顔が明らかになる。しかし、明らかになればなるほど、隠されていた真実は深い謎を刻む。息もつかせぬ“どんでん返し”からの“どんでん返し”というスピード感のある展開が話題となった。第3弾の今作も、一瞬も気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスとなる。
公式アカウントは、最終回放送後に「あったはずの未来…恋人」とつづり、伊吹と“交際相手”（花田優里音）の“あったはず”の未来を映し出した写真を公開。伊吹が、妊娠した交際相手のお腹に手を当てている。
視聴者からは「優しいパパママになるはずの未来が」「泣きました」「悲しすぎる」「本当につらい」「伊吹パパ見たかった」「幸せな家庭になっていたはず」といった声が寄せられている。