「握手会1人」投稿バズったSKE48相川暖花、初ソログラビア
SKE48の7期生・相川暖花が、22日発売の『週刊FLASH』（光文社）に初登場した。
【写真】美ボディ全開！初ソログラビアの相川暖花
相川はSNSで「本日の握手会、ヲタク約1名」というポストがバズって話題になり、9月発売のシングルでは活動10年で初めて選抜メンバー入りを果たした時の人である。初ソログラビアは5ページにわたり、笑顔あふれる構成となっている。インタビューでは初グラビアへの思いやSNSに対する思いを語ってくれた。
同号には、沢美沙樹、西村歩乃果、古畑奈和、相川暖花、さかいゆりや、水瀬陽菜乃らが登場する。
