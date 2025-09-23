相川暖花(C)光文社／週刊FLASH 写真◎フジシロタカノリ

　SKE48の7期生・相川暖花が、22日発売の『週刊FLASH』（光文社）に初登場した。

【写真】美ボディ全開！初ソログラビアの相川暖花

　相川はSNSで「本日の握手会、ヲタク約1名」というポストがバズって話題になり、9月発売のシングルでは活動10年で初めて選抜メンバー入りを果たした時の人である。初ソログラビアは5ページにわたり、笑顔あふれる構成となっている。インタビューでは初グラビアへの思いやSNSに対する思いを語ってくれた。

　同号には、沢美沙樹、西村歩乃果、古畑奈和、相川暖花、さかいゆりや、水瀬陽菜乃らが登場する。