¥Á¥ç¥³¥×¥é¡È´Ý´¢¤ê¼Õºá¡É¸å½é¤Î¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡ÙÀ¸½Ð±é¡¡Ä¹ÅÄ¤Ï¥Ï¥Ã¥È»Ñ
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬¡¢23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡Ù¡ÊÁ°11¡§55¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£18Æü¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¾¾Èø½Ù¤¬²áµî¤ÎÆ°²èÆâ¤Ç°ìÈÌ¿Í¤ò¡ÖÁÇ¿Í¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ò¼Õºá¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢½é¤ÎÀ¸½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¾Èø¤È¤È¤â¤ËÆ¬¤ò´Ý¤á¤¿Ä¹ÅÄ¾±Ê¿¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥È¤òÈï¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤½¤ì¤¾¤ì¥Ð¥ê¥«¥ó¤ò¡Ä´Ý´¢¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥ç¥×¥éÄ¹ÅÄ¾±Ê¿&¾¾Èø½Ù
¡¡¾¾Èø¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£·î10Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²èÆâ¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦°ðÅÄÄ¾¼ù¤¬ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤º¤Ã¤ÈÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ëÈðëîÃæ½ý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤À¤±¤É¡¢·ÝÇ½¿Í¤È¤«¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í°Ê³°¡¢SNS¤ò¤ä¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÁÇ¿Í¤¬¤Ê¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤ó¤À¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÏÆ°²è¤Ç¡Ö³§ÍÍ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¡¢Ä¹ÅÄ¤¬ËÁÆ¬¡¢¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¡¢º£²ó¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¾¾Èø¤â¡ÖÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ª¤«¤±¤·¤¿Êý¡¢±þ±ç¤·¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤ËËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡Ä¹ÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤â²£¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤Æ¡¢¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¤¤Á·Ý¿Í¤¬¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¹¥ë¡¼¤µ¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤¬ÀÚ¤êÈ´¤«¤ì¤Æ³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¾¾Èø¤Î¸ÀÆ°¤Ï¡¢ËÍ¤Î¸ÀÆ°¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤Ï2¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½é¿´¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÊÖ¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡¢¤½¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ¬¤ò´Ý¤á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÆÍÁ³¥Ð¥ê¥«¥ó¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢2¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÆ¬¤ò´Ý¤á¤¿¡£
