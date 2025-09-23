Snow Man宮舘涼太、“ワニの革”台本カバー披露「もっとボロボロにしたい。味を出したい」
俳優の水上恒司、山下美月、宮舘涼太（Snow Man）が23日、都内で行われた映画『火喰鳥を、喰う』（10月3日公開）の大ヒット祈願イベントに出席。宮舘が、台本カバーを披露した。
【集合カット】“巨大おはぎ”を前に仲良くフォークを見せながらほほ笑んだ山下美月、水上恒司、宮舘涼太
イベントでは、登壇者の思念の籠った私物を紹介することに。宮舘は黒い台本カバーを紹介し、「おふたり（水上、山下）ともこの台本カバーをきっかけに話をするようになりました。違う作品でも入れながら共に歩いて行こうと決めて、いつも常にカバンの中に入っている」と明かした。
水上は「覚えています。高価ですよ、これ」とニヤリ。すると、宮舘は「ワニの革なんですよ」と胸を張り、「もっとボロボロにしたい。味を出したいという思いも込められています」と強い想いを語った。
今作は原浩氏による第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞受賞作の同名作品を実写映画化。ある日、久喜雄司（水上）の元に、かつて戦死したはずの祖父の兄・貞市が書いたという謎の日記が届くところから始まる。“火喰鳥、喰いたい”という生への執着が記されたその日記を読んだ日を境に、雄司と妻の夕里子（山下）の周囲では、不可解な出来事が頻発するようになる。
イベントでは、秋分の日に合わせ、火喰鳥を模したおはぎが登場。劇中の役柄になぞらえ、宮舘を中心におはぎに思念を込め、ヒットを祈願した。
【集合カット】“巨大おはぎ”を前に仲良くフォークを見せながらほほ笑んだ山下美月、水上恒司、宮舘涼太
イベントでは、登壇者の思念の籠った私物を紹介することに。宮舘は黒い台本カバーを紹介し、「おふたり（水上、山下）ともこの台本カバーをきっかけに話をするようになりました。違う作品でも入れながら共に歩いて行こうと決めて、いつも常にカバンの中に入っている」と明かした。
今作は原浩氏による第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞受賞作の同名作品を実写映画化。ある日、久喜雄司（水上）の元に、かつて戦死したはずの祖父の兄・貞市が書いたという謎の日記が届くところから始まる。“火喰鳥、喰いたい”という生への執着が記されたその日記を読んだ日を境に、雄司と妻の夕里子（山下）の周囲では、不可解な出来事が頻発するようになる。
イベントでは、秋分の日に合わせ、火喰鳥を模したおはぎが登場。劇中の役柄になぞらえ、宮舘を中心におはぎに思念を込め、ヒットを祈願した。