タレントの鈴木あきえさんが自身のインスタグラムを更新。第３子妊娠を公表しました。

【写真を見る】【鈴木あきえ】第３子妊娠を発表 稽留（けいりゅう）流産も告白「命の尊さや儚さ、妊娠出産がいかに奇跡の連続であるかと」





鈴木あきえさんは「応援して下さってる皆さま・関係者の皆さまへ 小さなご報告」と題して投稿。「いつも温かい応援ありがとうございます。私ごとですが、この度、新しい命を授かりました」と妊娠を報告し、「今は安定期に入っており、お腹の中でポコッポコッと動く赤ちゃんにやさしく話しかける息子や娘の姿を見ては心がふわっと温かくなる毎日です」と、家族のエピソードを添えて伝えました。









続けて、「実は、今回の妊娠に至る前に、昨年 稽留流産（けいりゅうりゅうざん）を経験し、命の尊さや儚さ、妊娠出産がいかに奇跡の連続であるかということ、そして赤ちゃんには赤ちゃんのタイミングや事情があるのだなということを改めて感じました」と、稽留流産したことも告白。



「小さな命が私たち家族に教えてくれたことはとても大きかったです。と同時に、我が子がお空にかえってしまうという悲しい経験をされた方は、決して少なくないんだということも知りました」と、苦しい胸の内を明かしました。









鈴木あきえさんは「この事は特にＳＮＳでお伝えする予定はなかったのですが、私自身辛かった時に、経験者である周りのお友達や同じ経験を発信されてる方の投稿にとても励まされたので、お伝えすることにしました」と、公表した経緯について説明。



「３度目の出産となりますが、まずは元気な赤ちゃんを無事迎えることができるように、私自身もリラックスした気持ちで妊娠生活を送っていけたらと思っております。（…と言いつつ、上の子達との日々はリラックスとは真逆ですが。笑）」と、心境を明かしました。









そして、「お仕事は体調と相談しつつ、可能な範囲で務めさせていただけたらと思っておりますので、今後ともよろしくお願い致します」とし、「長文、読んでいただきありがとうございました。鈴木あきえ」と綴りました。









この投稿に「おめでとうございます」「とにかくお身体お大事に、お腹の中で元気に育ってもらって会える日を楽しみにしてるよー」「いいお産を迎えたいですね。安産お祈りしています」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】