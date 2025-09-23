「自由研究で提出したら、先生が苦笑いでうなずいてくれる作品を作ってみたw」というコメントと共に投稿された動画が、SNSで話題となっている。

【映像】“税負担”になっていくロボットの様子

注目を集めているのは、段ボールで出来たベルトコンベヤーの上を、流れに逆らうように歩くロボット。作品名は「あまり人をいじめないでください」だ。ロボットに繋がれたカゴに投げ入れられたのは「固定資産税」と書かれた重り。続いて「所得税」と「消費税」が投げ入れられ、ひときわ大きな「社会保障」と書かれた重りが投げ入れられると、コンベヤーの動きにあらがえなくなってしまったロボットは、耐え切れずに机の下に落ちてしまった。

先生の苦笑いが見えそうな自由研究工作を投稿したのは、「TaT（たっと）」さんだ。TaTさんは今年で23歳になり、これまでに「くら寿司」が好きすぎて段ボール製の回転寿司レーンを作ったり、ボタンを叩く強さで「怒りレベル」が測定できる装置を作ったりと、段ボールを用いた数々のユニークな作品を投稿している。今回の作品は、税金というものがどれだけ負担になっているのかを表現することにこだわったという。

この動画の投稿は2470万件以上表示され、「こんなものを発表できる社会のみが『自由』なのかもしれない」、「自由研究と言うにはあまりに現代アート過ぎる」、「まだ住民税も残っているのに…」といった反響が寄せられている。（ABEMA『週刊BUZZ動画』より）