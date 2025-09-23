【ベルギーリーグ】ヘンク 1−2 ユニオン（日本時間9月21日／セゲカ・アレーナ）

【映像】右足インサイドで高精度コントロールショット

日本代表FW伊東純也が、高精度コントロールショットでゴールを強襲。シュート精度の高さにファンが脱帽している。

ベルギーリーグ第8節でヘンクがユニオンと対戦。その51分のことだ。

左ウイングで先発した伊東は、ボックス内の手前で左サイドからパスを受ける。ユニオンのDFケビン・マクアリスターがタイトにマークしてきたが、左から右へのボディフェイントを入れながらのファーストタッチで相手の逆を取り中央を向くと、そのまま右足をシャープに振った。綺麗な弧を描いたシュートがゴールの右隅に飛んでいく。これは相手GKのスーパーセーブに防がれるも、精密機械のようなコントロールショットで決定機を作り出した。

日本代表ドリブラーが披露した高精度シュートに、ファンはABEMAのコメント欄で反応。「惜しい」「打ったどー」「ナイスシュートや」「うっま」「さすが10番」「すげーいいコース、キーパーもすごい」「枠内いっとる」「いいとこ置いたけどね」と賞賛しているようだ。

卓越したキック精度で紙一重のチャンスを創出した伊東は、56分に右サイドからの小刻みに跳ねるパスを丁寧なワンタッチシュートで流し込み、1259日ぶりにベルギーリーグでのゴールを決めた。だが、チームは1ー2で敗れ、リーグ戦では3試合未勝利となっている。

（ABEMA de DAZN／ベルギーリーグ）