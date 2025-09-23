【リーグアン】モナコ 5−2 メス（日本時間9月22日／スタッド・ルイ・ドゥ）

【映像】相手選手をいきなり首投げした瞬間

モナコに所属する日本代表MFの南野拓実が、突然の愚行を見せた。ボックス内での競り合い後、相手選手の首に腕を回してまるで柔道のように投げ飛ばした。まさかの行動に解説者やファンたちが衝撃を受けている。

リーグアン第5節でモナコはメスと本拠地で対戦。南野は左のサイドハーフとして先発出場すると、28分には同点ゴールを演出した。2ー1と逆転して迎えた63分、問題のシーンを迎える。

ボックス内で相手のクロスボールに備えていた南野は、DFコフィ・クアオと競り合いに。ボールは2人の頭上を超えてサイドラインへと転がっていく。すると南野は、自分の前にいたクアオの首元に腕を回して、後方に投げ飛ばしたのだ。

ここで笛は吹かれず、倒れ込んだクアオもファウルをアピールするようなことはなかったため、プレーは続けられた。しかし約40秒後に主審がホイッスルでプレーを止める。VARと交信し、そのままOFRとなった。

解説の中山淳氏は「確かにこれは印象は良くない。首を掴んで倒しちゃってる」とコメント。すると、主審もわずか30秒ほどのビデオチェックで南野のファウルと判定し、メスにPKが与えられた。

このプレーにABEMAのコメント欄も騒然。「これはあかん」「何してんのよ」「首投げやんw」「南野さんこれはJUDOです」「ネックロック」「まぁ流石にPKだよな」「引き倒しててくさ」「突然どうしたんだよ」「いきなりキレたモナ王」といった声が寄せられている。

このPKをMFゴティエ・ハイン に決められて同点とされたモナコだったが、そこから3ゴールを重ねて5ー2で勝利。南野は79分にMFスタニス・イドゥンボと交代するまでピッチに立った。

