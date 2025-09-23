【暴れん坊プリンセス ‐セーラー服を纏いし姫のステゴロ世直し譚‐】 9月23日連載開始

Cygamesは9月23日、マンガ配信サービス「サイコミ」にて木村裕一氏の異世界ファンタジー「暴れん坊プリンセス ‐セーラー服を纏いし姫のステゴロ世直し譚‐」の連載を開始した。

腐敗した宮廷で孤立している若き王女が、王家に伝わる伝説の衣（セーラー服）を纏って、悪を裁く。

【あらすじ】

この国を世直ししましょう。拳で！！

王が亡くなり後を継いだ姫様がセーラー服を纏い、闇夜に棲む悪党をステゴロで成敗する、爽快感抜群人情ドラマ！！

【担当編集からのおすすめコメント】

「プリンセス×セーラー服×ステゴロ」！？

キャッチーな掛け合わせが魅力の本作ですが、物語の軸は亡き父の後を継ぎ国を背負うこととなった姫様が、時代劇よろしく悪人を成敗して世直ししていく人情ドラマとなっております。

一人の少女が様々な民衆とふれあっていく中で立派な王となっていく様は、成長譚がお好きな方にはピッタリだと思います！

また、作者の木村先生は前作で異世界プロレス漫画を描かれていたこともあり、迫力のあるアクションや爽快感も大変魅力的な作品なので、ぜひお楽しみください！

