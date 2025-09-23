囲碁将棋、下ネタでスベり大御所に呼び出された恐怖体験明かす　かけられた言葉にスタジオ悲鳴

9月21日（日）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、芸人たちが背筋も凍る怪談話である「本当にあったスベリ話」を披露した。

『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2025』で準優勝に輝いた囲碁将棋は、下ネタでスベったときのエピソードを明かす。出番終わりに大御所芸人に呼び出された2人は…。

【映像】中田カウスにかけられた一言にスタジオ悲鳴

今回は囲碁将棋、ビスケットブラザーズ、エバースがスベリ話を披露。囲碁将棋・根建太一は京都にあった歴史ある劇場である「よしもと祇園花月」での失敗談を語った。

祇園花月は客層が老若男女広く、観光客も多いという難しさがあったそう。そこで囲碁将棋がトップバッターだったとき、雑に下ネタをぶつけてまったくウケなかったことがあった。

根建は「祇園花月はみんなウケないというのを聞いていたので、こんなものなのかなと思っていた」ものの、出番終了後に劇場スタッフから「カウス師匠がお呼びです」と声をかけられたそうだ。

下ネタでスベり、震えながら恐る恐る中田カウスの楽屋を訪れたところ、「おう！」とカウスの応対は軽いものだった。そこで安心した根建は、世間話を10分ほど続ける。そしてあいさつをして楽屋を出ようとしたとき、カウスにこのような言葉をかけられた。

「あ、そうそう。1回の出番、大切にせなアカンで」

これにはスタジオに悲鳴があがると、他の芸人たちも口々に「怖い怖い」とつぶやく。

根建はこのエピソードについて「番組のアンケートでも書かせていただいたんですけど、（本当は）話したくはなかったです」と顔をこわばらせながら語った。