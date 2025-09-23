セルフレジに小銭入れの中身をぶちまけた母に“親の老化”を感じる!!「小銭以外のものも入ってるのに！」【作者に聞く】
最近では、セルフレジで決済するスーパーが多くなってきた。支払い方法でトラブルになることもあるが、今回はセルフレジを両替機のように使ってしまう狸谷(@akatsuki405)さんの『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』より「己の便利は誰かの不便」をお届けしよう。
■「自分が利用しているものは他のお客様も利用している」と少しでも考えて
セルフレジ決済は、店員の手間やレジ空き待ちのお客さんの待ち時間軽減のために近年よく使用されるようになったシステムだが、トラブルがあった際のメンテナンスはなかなかに大変なのだそうで…。
作者である狸谷さんは「ルールを守ってご利用して戴ければ幸いですが、サービスによっては一定期間利用停止になったり、サービスそのものがなくなってかえって不便になったりする場合もあります。自分が利用しているものはほかのお客様も利用している、と少しでも考えて戴けたら幸いです」とリアルな事情を語る。
セルフレジでは自分で会計することができるため、持て余した大量の小銭を入れてお財布をすっきりさせようとする人が一定数いる。「便利だから」という噂を聞き、小銭入れをひっくり返して豪快にぶちまけるお客。しかし多くの場合小銭入れの中には破損している通貨やキャンペーンシールや小さなゴミ…、レジが詰まる原因になるものがたくさん入っているのだ。
投入口に不要なものを入れてエラーが起き、最悪機械が壊れれば修理となってしまうことも。狸谷さんの言葉どおり、当たり前のサービスでも"自分以外の人も利用する"という意識をしっかり持つことが必要である。セルフレジで巻き起こるトラブルを描いた本作、「己の便利は誰かの不便」。悲しき接客業の実情を知りたい人はぜひ一度読んでみて！
■取材協力：狸谷(@akatsuki405)
