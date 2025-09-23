で、出たーーー！！【3COINS】今っぽ感がかんわいい♡「新作ヘアアクセ」

秋のムードを高めてくれそうな、「新作ヘアアクセ」が【3COINS（スリーコインズ）】に登場しています。いつものコーデにプラスするだけで、ぐっと今っぽい雰囲気になれそう。今回は、おしゃれな日用品から今っぽいアクセサリーなど、さまざまなアイテムを展開している3COINSから、シーズンムードを楽しめる新作ヘアアクセをピックアップします。

抜け感を演出できるヘアクリップ

【3COINS】「ボール付マーブルクリップバナナ」\550（税込）

ダークなマーブル模様に、スタッズのような装飾が施されたヘアクリップ。カラーは、秋らしいブラウンとブラックの2色展開です。ラフにまとめたポニーテールに留めると、透明感のある素材がおしゃれな抜け感を演出してくれるかも。約縦3 × 横8cmと小さめサイズですが、立体的な形状が髪をしっかりホールドしてくれそうです。

こなれたまとめ髪を楽しめそう

【3COINS】「ボール付マーブルバンス」\550（税込）

こちらは、バンスクリップタイプ。約縦4 × 横9.5cmのバンスクリップは、ハーフアップに使いやすそうなサイズ感。ブラウンとブラックのマーブル模様は、髪色に馴染みやすくオフィスシーンにもおすすめ。こなれ感を演出しつつ、上品な印象を与えられそうです。

ふんわりとしたツイード素材がかわいい

【3COINS】「ツィードツイストバンス」\330（税込）

こちらのバンスクリップは、ツイード素材が装飾され、秋らしい雰囲気。カラーは、アイボリー、ブラック、ブラウンの3色展開です。ふんわりとしたツイード素材が季節感を演出しつつかわいらしさをプラスしてくれそう。こちらも、小さめなのでハーフアップにおすすめです。

リボンとレースがまとめ髪を華やかに

【3COINS】「レースサテンリボン付きシュシュ」\330（税込）

サテン素材にレースとリボンが施されたガーリーなシュシュ。複数あしらわれた小さめリボンが旬な雰囲気です。ポニーテールやお団子ヘアにプラスするだけでぐっと華やかな雰囲気に仕上がるのがポイント。幅広いヘアアレンジに使えそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri