使いやすさ抜群の大容量で通勤通学に最適！毎日のスタイルに寄り添う【ニューバランス】リュックがAmazonで販売中！
多彩な収納とタフさが魅力！通学や部活に最適な【ニューバランス】リュックがAmazonで販売中！
上質な質感とタフな強度の900Dポリエステルを使用したデイリーバック。クラシカルな見た目の前面にはダブルファスナー付きポケット、スライドポケット、左右サイドポケット、下部にもポケットを備え、荷物の小分けに使い勝手のよい収納をたくさん揃えている。丈夫で長持ちしやすい、通学や通勤などデイリーユースにおすすめのアイテム。
25Lの容量と豊富なポケットを備えた設計で、通学や部活、日常使いにぴったりのバックパック。荷物整理も快適に行える。
耐久性に優れた900Dポリエステル素材を採用し、デイリーユースにも安心して使える強度を実現。長く愛用できる仕上がりとなっている。
前面やサイドに配置された複数のポケットが小物の収納に便利。ペットボトルや折りたたみ傘もすっきり収まり、使い勝手が高い。
シンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げられており、学生から社会人まで幅広くマッチ。普段使いから旅行まで活躍する。
