アラサーなのに結婚もキャリアも決まってない。焦りを感じた時の向き合い方

将来設計がうまくいかない

気づけば自分も立派なアラサー。周りを見れば、「30歳までに結婚する！」「35歳までには課長に就任！」と言って具体的に動いている友人たちばかりです。私は何の将来設計も立てずにのうのうと生きているのですが、これってまずいですか？ どうやって将来設計を立てればいいのかも分かりません……。（事務職／30代）

期限付き目標設定。これってメリットはもちろんありますが、デメリットもあると私は思っています。

また、人によっては必要ない、とも思っています。

まずメリットは、時間を効率的に使うようになること。期限までに目標を達成するためには今何をすればいいのか、逆算して行動するようになるためです。結果、「あの時なぜあれをしなかったんだ……」という後悔も少なくなります。

一方デメリットは、そもそも目標設定が自分に合っていない時、その事実に向き合うのを避けがちになることです。

例えば、周りの人たちにならって、自分も期限付きで目標を立てて努力を始めたとしましょう。すると、「これ自分に向いてない……？」「自分の人生に必要……？」などの疑問が湧いたとしても、「いや、余計なこと考えずに頑張らなきゃ」となりやすい。期限があるから。要は違和感をスルーしがちになるのです。

もちろん、そういった姿勢こそが必要な場合もあります。例えば難易度の高い試験合格や資格取得などは、それくらいのがむしゃらさがないと達成できないものも多いでしょう。そして達成後に後悔するケースは少ないように思います。

また、子どもを産みたい、もしくは産みたくなる可能性が高いと思うなら、妊娠しやすい年齢のうちに結婚した方がベターではあるでしょう。

でも、結婚は相手あってのこと。期限内達成を重視するあまり、ちょっとした違和感を無視して結婚したら相手と価値観が合わなさすぎて大後悔……というケースも、普通にあります。

とはいえ、その時には分からないことがあるのは当然だし、どんな経験も無駄にはならないし、どんな事態になろうとも、人生はやり直せます（逃げ癖さえなければ）。

そして、期限付き目標を設定したおかげでその後の人生がいい感じに進むことも当然あります。

同時に、期限付き目標を設定していなくても、その人なりの幸せはつかめます。違和感を無視できず、都度、自分なりに考えるタイプなら、こっちでいいと思います。

あなたの場合、「どうやって将来設計を立てていいのかも分かりません」とのこと。違ったらゴメンナサイですが、たぶん、これまでに障害や孤独や不安などをあまり感じずに生きて来られたのかなと。

ただ、人は誰もが歳を取ります。若さという強みを誰もが少しずつ失っていきます。そんな時、自分には何が残る？ 何を残したい？ どんな風に日々を過ごしたい？ と、自分を掘り下げる作業から始めてみてはどうでしょう。そうすることで、あなたの求める将来像が少しずつ見えてくると思うので。

もちろん、すぐには明確にならないかもしれません。でも、それでいいんです。揺らいでいいし、期限付きの目標を立てなくてもいい。ただ、何が自分の幸せかを折に触れて考え、その最新版をぼんやりとでも感じておくことが、今後何かを選択するときに役立つはず。

そのためにおすすめするのは、いろいろな人の話を聞くこと。特に年上の人の経験談は、今後の人生について考えるきっかけになります。先日、友人のお父さん（99歳）とお会いする機会があり、60歳の時に会社を設立したという話を聞いたのですが、一緒に行った夫は帰り道に「考えさせられた」としきりに言っていました。

いろんな刺激を受けながら自分を知り、今後を考える作業。たぶんずっと続くんですよね。それは皆同じ。楽しみながら、やっていきましょ！

（文：ヨダエリ、イラスト：黒猫まな子）