山本舞香「今日旦那にやってみようかな」K-1ラウンドガールの刺激的な水着ショット＆青学ミスコンOLの“指挟みキス”にスタジオ興奮！

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は9月16日 夜9時より、“真実の愛”か“欲望の金”か、究極の選択の中で人間の本性が暴かれる恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン 2』（全8話）の第1話を「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送しました。

■“真実の愛”か“欲望の金”か、究極の選択の中で人間の本性が暴かれる

同番組では、“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送ります。参加者たちは事前に、“愛”か“金”か、自らの欲しいものを選択。選んだ“正体”を隠したまま生活を共にし、互いが何を本当に求めているのか、恋愛感情と駆け引きの中で探り合っていきます。

『ラブキャッチャージャパン 2』では、前シーズンを大幅に超える賞金1,000万円を懸けた戦いとなり、駆け引きはさらに熾烈に。最後に愛を、あるいは金を手に入れるのは誰なのか？ 恋模様と葛藤の中で、人間の本性が浮き彫りになる恋愛リアリティーショーです。

スタジオMCは、見取り図の盛山晋太郎さん、リリーさん、木村昴さん、山本舞香さん、とうあさんが務めます。

今シーズンでは、石垣島を舞台に、あやな（26歳／タレント）、うらら（25歳／レースアンバサダー）、えみり（26歳／会社員）、さくら（28歳／インフルエンサー）、サリオ（31歳／女優・バレエ講師）の女性メンバー5名と、いぶき（24歳／YouTuber）、かいり（25歳／俳優）、たつや（21歳／俳優）、ためくに（37歳／起業家）、まさお（24歳／経営者）の男性メンバー5 名が参加しています。

9月16日に放送された第1話では、参加者たちがペアを組み、コンセプトに沿って撮影に挑む「カップルフォトチャレンジ」を実施。完成度によって順位が決まり、1位に輝いたカップルは異性の知られざる一面を知ることができる「秘密の部屋」へ進む特別な権利を手にします。

■“美ボディK-1ラウンドガール”うらら、水着密着ショット披露「刺激的すぎる……」

“ロマンチックプール”での撮影には、うらら・かいり・まさおが挑戦。まさおは、バックハグなど密着ショットを次々と披露し、スタジオも思わず「刺激的すぎる」とざわつく展開に。「うららちゃんとプール撮影できて良かった」と語るまさおに続き、かいりも「もっといいの撮ろう」と意気込み、様々なショットを試みました。

山本さんは「こんなキュンキュンするんだ」と赤面しながらコメントし、恋愛リアリティーショーの醍醐味にすっかり引き込まれている様子を見せました。

また、“エレガントオープンカー”のシチュエーションでは、えみり・さくら・いぶきが撮影に挑戦。頬へのキスや至近距離でのショットにスタジオも大興奮。

えみりが仕掛けた“指挟みキス”には、山本さんも「今日やってみようかな、旦那に」と発言し、スタジオの笑いを誘いました。

■賞金狙いの“マネーキャッチャー”のひとりが明かされスタジオ震撼「鳥肌立ってる……」

カップルフォトチャレンジで見事優勝したうららとまさおは、「秘密の部屋」で、参加者たちの知られざる一面に触れることに。うららは、一緒にカップルチャレンジに挑戦したまさおのインタビュー映像を見て、まさおの過去を知り「優しさの裏に辛い経験もあったのかな」と語り、涙を流す場面も。

しかし同時に「好感度は上がった分、不安は増えた」と複雑な心境を吐露。番組のラストでは、賞金狙いで参加している“マネーキャッチャー”の正体が明らかに。想像を超える衝撃の人物の名前に、スタジオは一気に緊張感に包まれました。

MC陣からは「人間こわ」「鳥肌立ってる」との声が上がり、予測不能な駆け引きの行方に視聴者の期待も高まります。

「カップルフォトチャレンジ」、涙の「秘密の部屋」、“マネーキャッチャー”の衝撃発表まで波乱の幕開けとなった第1話は ABEMA で無料見逃し配信中。ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

■番組概要

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン 2』

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

番組トップページ：

『ラブキャッチャージャパン2』特報映像URL：

＜無料見逃し配信＞

第1話URL：

＜第2話＞

放送日時：2025年9月23日（火）夜9時〜

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

放送URL：

制作:吉本興業

制作協力:CJ ENM

製作著作：ABEMA



