ºî²È¥³¥á¥ó¥È
OM SYSTEM GALLERY II
³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë～10·î27Æü¡Ê·î¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö
10»þ00Ê¬～18»þ00Ê¬¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï15»þ00Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
µÙ´Û
10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë
¥®¥ã¥é¥êー¥Èー¥¯
10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë13»þ00Ê¬～14»þ00Ê¬
¶á°æº»ÈÞ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1991Ç¯ ÀéÍÕ¸©½Ð¿È
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂç³Øºß³ØÃæ¤ËÆ±¹»¶µ°÷¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¼Ì¿¿²È ¼ã»Òjet»á¤Î¾Ò²ð¤Ë¤è¤ê¥«¥á¥é¥Þ¥ó »³´ß¿»á¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ëËµ¤é¡¢¼«¿È¤â¥Ýー¥È¥ìー¥È¤È¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ¡£2021Ç¯¤è¤ê¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¿·½ÕµÇ°»£±Æ²ñ¤Ç¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¾åÌîÅ¹¤òÃ´Åö¡£
ÂåÉ½ºî2018Ç¯5·î °ª¤Ä¤«¤µ¼Ì¿¿½¸¡ÖAS I AM¡×¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë 2019Ç¯9·î °ª¤Ä¤«¤µ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ÖMasquerade¡×¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë 2020Ç¯2·î À¾ÌîæÆ¼Ì¿¿½¸¡ÖLeLe¡×¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë 2022Ç¯11·î ¤Ä¤Ð¤µÉñ¼Ì¿¿½¸¡ÖMy..¡×¡ÊGOT¡Ë
¼Ì¿¿Å¸2021Ç¯5·î20Æü～30Æü ¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«¥Ý¥ê¥¹ ¥Èー¥¥çー¥Ñ¥È¥íー¥ë¡×¡Ê¥ª¥ê¥ó¥Ñ¥¹¥×¥é¥¶Åìµþ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¦¥©ー¥ë¡Ë 2022Ç¯3·î17Æü～28Æü ¡ÖS¡¦H¡¦R¡×¡ÊOM SYSTEM PLAZA ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¦¥©ー¥ë¡Ë
¤½¤ÎÂ¾°ª¤Ä¤«¤µ 2019Ç¯¥«¥ì¥ó¥Àー °ª¤Ä¤«¤µ 2023Ç¯¥«¥ì¥ó¥Àー
¥â¥Ç¥ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Áó°æ¤á¤ë¤À
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£2022Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¥ª¥ë¥´～¥ë¡×¤Î¿å¿§Ã´Åö¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¡£2024Ç¯11·î¤Ë¥°¥ëー¥×Â´¶È¸å¡¢¥½¥í¤ä¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¥Ýー¥È¥ìー¥È¥â¥Ç¥ë¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¡£
¤¢¤º¤ê¤Ê
Ê¡°æ¸©½Ð¿È¡£Âçºå¤Ç¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÅìµþ¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤ËÅÏ¤ê³èÆ°Ãæ¡£ÍÍ¡¹¤Ê¼Ì¿¿Å¸¤ÎºîÉÊ¥â¥Ç¥ë¡¢¥µ¥í¥ó¥â¥Ç¥ë¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢¥·¥çー¤Ê¤É¤Ø»²²Ã¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·É½¸½¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¡£
ÁðÌî°½
Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£2017Ç¯¤Ë¸¶½É¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥åー¡£¡ÖºÇ¹âµé¤Î¥á¥í¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Á¡¢»¨»ï¡¢DVD¤ä»£±Æ²ñ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤¹¤ë¡£Æü´©Âç½°ÆÃÇÉ°÷¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£VISCA ENTERTAINMENT½êÂ°¡£
Ìðºê´õºÚ
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¤È¤¡¢ÃÏ¸µ¤Î²Æº×¤ê¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£ÇÐÍ¥¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£CM¤ä¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ê¤É¤ÇÃå¼Â¤ËÃíÌÜÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¡£¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½êÂ°¡£