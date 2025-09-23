河田陽菜2nd写真集より、大好きなぬいぐるみを抱きしめた朝のパジャマ姿の先行カット第5弾公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日向坂46・河田陽菜2nd写真集（タイトル未定/11月11日発売）より、先行カット第5弾が公開された。

■自宅から連れてきたお気に入りのぬいぐるみとのキュートな一枚！

今回解禁となった先行カット第5弾は、大好きなラッコのぬいぐるみをぎゅっと抱きしめた朝のパジャマ姿のカット。このぬいぐるみは彼女が自宅で可愛がっている子で、今回のロケに一緒に連れてきたというもの。ほっこり爽やかな朝に心癒される１枚となっている。

なお、写真集公式X（@hina2ndphoto）では、河田からの動画コメントやシーズナルな楽しいコンテンツを随時更新予定なので、こちらも要チェックだ。

■【画像】解禁済みの写真集カット

PHOTO BY SAKAI DE JUN

■書籍情報

2025.11.11 ON SALE

日向坂46 河田陽菜 2nd写真集『（タイトル未定）』

■関連リンク

写真集公式X

https://x.com/hina2ndphoto

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com/