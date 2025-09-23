Photo: 小野寺しんいち

これ、万博一、飛んでます。

そこにあるはずなのに、常に形を変える外観。中に入ると、無限に続く鏡の世界。中央に置かれたモノリスには、自らの分身となるデジタルヒューマンが現れ自律的に語り出す。万博のシグネチャーパビリオン、「null²」はそんな場所です。

もうなんのこっちゃ言ってるのかさっぱりでしょう。大丈夫、行けば何とかなる。逆に、予習の意味はなし。行かないとわからない。行ったら能天ぶち抜く何かがある。

落合陽一プロデュースの、シグネチャーパビリオン「null²」

大阪・関西万博には、世界各国が出展している海外パビリオンや、民間企業の民間パビリオンの他に、著名人がプロデュースしているシグネチャーパビリオンがあります。

8人の著名人が、「いのち」をテーマに独自の切り口で世界を創出していますが、落合陽一氏の「null²」はその中でも一際異次元です。

未来世界の生命感を問う

「null」ってどういう意味でしょう。nullとは、コンピュータプログラミングで、値がないことを意味しています。では、なんでそんな名前をつけたのか。

この何もない状態こそ、新しい何かが生まれてくる場所だと捉えているからなのです。

これからやってくる現実とデジダル空間がもっと密接に、そして統合していく世の中では、一体どんなものが生まれてくるのでしょう。そこでは、生命とはどんな存在になっていくのでしょう。

それを問い、参加者自身が探究していくのが、このパビリオンのコンセプトです。

外観、準備、内観。考え尽くされた「null²」の世界

Photo: 小野寺しんいち

外観は、まさにそんなコンセプトを体現する作り。

鏡状のキューブが集合し、周囲を反射しながら、グニュグニュと常に動いてます。

鏡は、空、地面、周囲のパビリオンと、物質ごとの境界を物理的に融解させます。さらに収縮し、振動し続ける建物は、そこにあるはずなのに形をとどめていません。鏡が動いているために、映った自分の姿も常に変化し続けます。

リアルとデジタルの境界が曖昧になる未来の世界には、もはや一定の概念は存在しない。外観から、そんなことを語りかけてくるようです。

Photo: 小野寺しんいち 全身をスキャンする機械も用意されています

Photo: 小野寺しんいち スマホをセットしスキャン

このパビリオン、事前準備だけでも一苦労。専用の2つのアプリ（Mirrored Body®／Scaniverse - 3D Scanner）をダウンロードして、自分の声、顔、体をスキャンし、アプリの中にもう1人の自分を作成します。

めんどくさいけど、これが実は超重要なのは、入ってから気づくこと。

Photo: 小野寺しんいち

室内は、全面鏡張りの不思議な空間。互いに反射し合いながら、こちらも常に変化し続けます。真ん中には、映画『2001年宇宙の旅』から着想を得た四角いモノリスが。さらに天井からは四角いキューブがアームによって吊るされています。

「いのち」を徹底的に問い直す

Photo: 小野寺しんいち

いざ始まると、モノリス上に、先ほどアプリで登録したもう1人の自分が映し出されました。そして、その場で自ら話し始め、質問にも答えてくれます。自分なのに自分じゃない。もはや、私とは何なのでしょうか。

そしてそこから声に導かれるように、物語が紡がれていくのです。

Photo: 小野寺しんいち

AIが将棋に勝った。AIが人間の知能を超える。こんなことを聞くと、あなたはどんなことを思いますか？ 恐怖か、ワクワクか。ここでは、すぐそこまできている未来で私たち人間がどう生きていくか、問い直されるように物語が展開します。

これはまさに、シグネチャーパビリオンのテーマである「いのち」の話。今回の万博自体のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」を、本質的に捉えて、深く掘り下げてきます。

ぶっ飛んでいるように見えて、ど真面目に、「これからの命のあり方」を熟考しているパビリオンなんじゃないかとすら感じました。

内容について、深く考察した記事をFuzeで近々投稿しようと思いますのでご期待ください。

体験し終わった後には、きっと世界の見え方が変わっているはず。間違いなくイチオシのパビリオンです。

Source: null²