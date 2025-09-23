7月に開幕した「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」は序盤戦が終了したなか、女子で連覇を狙うのが木下アビエル神奈川。ここまで6勝1敗で勝ち点は「20」。同勝ち点で並ぶ過去5度優勝の名門・日本生命レッドエルフとともにリーグをけん引している。（総得失点マッチ数で上回る日本生命が1位）

そんなチームを支えるのがリーグ屈指の陣容を誇るタレント力で、中心選手が各スタッツで上位に名を連ねている。

■張本美が6試合目からチーム合流

KA神奈川は中澤鋭前監督が女子日本代表監督就任のため昨シーズンをもって退任。また、長年中心選手として支えた木原美悠がトップおとめピンポンズ名古屋へと活躍の場を移すなど、変化が訪れてのシーズンとなった。

そんなチームを開幕から支えたのが平野美宇で、張本美和や長粼美柚が国際大会参戦のため不在だった開幕からチームの屋台骨に。リーグトップの8試合にシングルス出場して6勝、ビクトリーマッチにも3試合起用され2勝を挙げるなど、主将が重要な場面で役割を果たしてきた。

また、今季国際大会での躍進が光る長粼はTリーグでも好調を維持。シングルスでは無傷の5勝を挙げており、勝利数は平野に続く2位で、勝率10割はTリーグのランキングで堂々の首位に立つ。（チームマッチ×0.6以上出場）ダブルスでも5試合に起用されるなど、平野とともに長粼もここまで6勝1敗のチームを支えてきた。

さらに、チームの今季6、7試合目となったトップ名古屋戦からはエース格の張本美が国際大会から戻りシングルスで2勝。台湾のレジェンドである鄭怡静、元世界ランキング1位の朱雨玲と世界のトップ選手も今季は加入しており、今後メンバーが揃えば世界でも屈指の陣容が出来上がる。

2年連続3度目のTリーグ制覇を目標に掲げるなかで、王子嘉樹新監督が率いるKA神奈川はメンバーが揃わない苦しい時期も経ながら6勝1敗と好調なスタートを切った。平野、張本美、長粼といったタレントに大物外国人も獲得した今季はどのように連覇への歩みを進めていくのか。