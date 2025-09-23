Snow¡¡ManµÜ´ÜÎÃÂÀ¡¡±Ç²èÂç¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¤Ç¡È²Ð¶ôÄ»¤ª¤Ï¤®¤ò¡¢¶ô¤Ã¤¿¡É
¡¡Snow¡¡Man¤ÎµÜ´ÜÎÃÂÀ¡Ê32¡Ë¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡Ö²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡×¡Ê´ÆÆÄËÜÌÚ¹î±Ñ¡¢10·î3Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¸¶¹À»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£¼ç¿Í¸ø¤¬Àï»à¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÂçÇìÉã¤ÎÆæ¤ÎÆüµ¤òÆÉ¤ó¤À¸å¤«¤éÉÔ²Ä²ò¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¼þ°Ï¤ÇÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡½©Ê¬¤ÎÆü¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢²Ð¶ôÄ»¤òÌÏ¤·¤¿¤ª¤Ï¤®¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¡£°ìÌÜ¸«¤ë¤È¡Ö²Ð¶ôÄ»¤ò¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤ò¸ý¤Ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤¿¤á¤Ë¤¿¤á¤Ê¤¬¤é»×Ç°¤ò¹þ¤á¡¢¡È²Ð¶ôÄ»¤ª¤Ï¤®¤ò¡¢¶ô¤Ã¤¿¡É¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ç±Ç²èÃ±ÆÈ½é½Ð±é¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¡Ê33¡Ë¤«¤é¡Ö¸«¤¿¤¤¡×¡¢TBS¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖóÊÎÛ¡×¤ÎÀîÅçÌÀ¤«¤é¤â¡ÖÀäÂÐ¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤â¤¹¤Ç¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ»×Ç°¤òÁ÷¤ê¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿±Ç²è¤Ç¤¹¡£±Ç²èÃ±ÆÈ½é½Ð±é¤Ç¡¢½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤éÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¶¯¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¸«¤¿¸å¤Ë²¿¤«µ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤¤ò¿Í¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ì¤ë±Ç²è¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£