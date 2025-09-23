DeNA¡¦¿¹Í£ÅÍ¡¡2·³¡Ö¥µ¥è¥Ê¥éÅÐÈÄ¡×¤ËÄ¹¼Ø¤ÎÎó¡ª´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¸«ÆÏ¤±¤è¤¦¡£¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡×¤È¥¨¡¼¥ë
¡¡20Æü¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¥×¥í12Ç¯ÌÜ¡¦¿¹Í£ÅÍÅê¼ê¡Ê33¡Ë¤¬¤¤ç¤¦23Æü¡¢2·³ËÜµòÃÏ¡Ö²£¿Ü²ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ç¸á¸å1»þ»î¹ç³«»ÏÍ½Äê¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¦³ÚÅ·Àï¤Ç¡¢2·³¡Ö¥µ¥è¥Ê¥éÅÐÈÄ¡×¤ËÎ×¤à¡£ÀèÈ¯¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¸«ÆÏ¤±¤è¤¦¡£¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö½©Ê¬¤ÎÆü¡×¤Î½ËÆü¤È¤¢¤ê¡¢Æ±µå¾ì¤Ë¤Ï±¦ÏÓ¤ÎÍº»Ñ¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤è¤¦¤È³«ÌçÁ°¤«¤éÄ¹¼Ø¤ÎÎó¡£¸á¸å2»þ»î¹ç³«»Ï¤Î1·³ºå¿ÀÀï¡Ê²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤Ç®µ¤¤ò¤ª¤Ó¤¿¡£
¡¡¿¹Í£¤Ï¡¢21Æü¤Ï²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç°úÂà²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£²ñ¸«¸å¤Ë¤Ï»³ºê¡¢º´Ìî¡¢»³ËÜ¡¢Æþ¹¾¡¢»°¿¹¡¢ËÙ²¬¡¢ÀÐÅÄÍµ¡¢ÃÝÅÄÍ´¤Î8Áª¼ê¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£²ÖÂ«¤òÂ£Äè¤·¡¢30Æü¤Î²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ë°úÂà¥ì¥»¥â¥Ë¡¼¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡13Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î»°É©¼«Æ°¼ÖÁÒÉß¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é7Ç¯Ï¢Â³50»î¹ç°Ê¾å¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£18Ç¯¤Ï37¥»¡¼¥Ö¤ÇºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â³ÍÆÀ¡£¤½¤³¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³30¥»¡¼¥Ö°Ê¾å¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¡¢4ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢6ÅÙ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡24Ç¯¤ËDeNA¤Ë°ÜÀÒ¡£º£µ¨¤ÏÆ±½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿8·î28Æüºå¿ÀÀï¤Î¤ß¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄÌ»»485»î¹ç¡¢27¾¡30ÇÔ¡¢127¥»¡¼¥Ö¡¢106¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦21¡£