¡Ö·¯¤¬¤¤¤¿¤«¤é ËÍ¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¡×--NEO JAPONISMÂìÂô¤Ò¤Ê¤Î ¥Õ¥¡¥ó¤È¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç²Î¤¦¡ÖNever fade away¡×¤Î¿§¤¢¤»¤Ê¤¤ÎÏ
¡¡7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNEO JAPONISM¡×¡Ê¥Í¥ª¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥º¥à¡Ë¤ÎÂìÂô¤Ò¤Ê¤Î¤¬¡¢¿·ºîEP¡ÖNON LABEL¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ÂìÂô¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¶¦ºî¶Ê¡ÖNever fade away¡×¤Ï¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆÃÊÌ¤Ê1¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡¢öLalala ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â Lalala ¤¦¤¿¤¦¤è--
¡¡¤½¤Î¥Ñ¡¼¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯¸ª¤òÁÈ¤àÆ°¤¤¬¹¤¬¤ë¡£Ç¯Îð¤â¡¢Î©¾ì¤â¡¢Êâ¤ó¤Ç¤¤¿¿ÍÀ¸¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¼ÔÆ±»Î¤¬¡¢¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢À¼¤ò½Å¤Í¤Æ²Î¤¦¡£¤È¤Ã¤¯¤ËËº¤ì¤«¤±¤Æ¤¿ÀÄ½¤µ¤¬ÁÉ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢ÎÞ¤ò¿¡¤¦¤Î¤âËº¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê²£´é¤¬¡¢°ÅÅ¾¤·¤¿²ñ¾ì¤ÎÃæ¤ËÉâ¤«¤Ö¡£
¡¡Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÔ°Â¡¢Ì²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ìë¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¼Ô¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÉÆÈ¡£¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡È·¯¡É¤È¡ÈËÍ¡É¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤ÏÀÅ¤«¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¼Â¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£Hayato Yamamoto»á¤È»ì¶Ê¤ò¶¦ºî¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂìÂô¤Ï¶Ã¤¤Î»ö¼Â¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢ÅÅ¼Ö¤ËÍÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¡Ö¤³¤ì¥Ü¥Ä¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤À¤±¤É¡¢°ìÃ¶²Î¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈLINE¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È°ì½ï¤Ë¥Ç¥â²»¸»¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤¹¤°¤ËºÆÀ¸¤·¤Æ¿´¤ò·â¤ÁÈ´¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ»È©¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÎÉ¤¤¶Ê¤Ç¡¢¥Ü¥Ä¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£½é¤á¤Ï¡È¤³¤ì¤òHayato¤µ¤ó¤È¶¦ºî¤¹¤ë¤ó¤ä¡É¤Ã¤ÆÉñ¤¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¸µ¡¹¤¤¤¤¶Ê¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ó¤«¤¬¤½¤ì¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤¤¤¸¤ë¤°¤é¤¤¤Ê¤é¡¢Á´Á³°ã¤¦¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ÆÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢»×¤ï¤Ì¿·»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¶¦ºî¤òÍ½Äê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¶Ê¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤¦¤Á¤Ë¡È¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤Í¡É¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶¦ºî¤È¤·¤Æ´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¼«ºî¶Ê¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿ÂìÂô¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÇº¤ó¤À¤Î¤Ï²Î»ì¤À¤Ã¤¿¡£¶¦ºî¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¼«Åú¤ò½Å¤Í¤Æ¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤À¡£¤½¤·¤ÆHayato»á¤¬ÂìÂô¤é¤·¤µ¤ò¹ª¤ß¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖNever fade away¡×¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿ÂìÂô¤é¤·¤¤¡Ö·¯¡×¤È¡ÖËÍ¡×¤Î»ìÀ¤³¦¡£Ã»¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¿¼¤¯¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢ö·¯¤¬¤¤¤¿¤«¤é ËÍ¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¡½¡½
¡¡ÂìÂô¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¤³¤Î²Î¤Ë¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¼õ¤±¼è¤êÊý¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£1¤Ä¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ä¡È¿ä¤·¥á¥ó¡É¤ÎÂ¸ºß¤¬¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤éº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¡£¤³¤Î²Î¤Î´¶ÁÛ¤ò³§¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ë»×¤¤Åö¤¿¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£»ä¤«¤éÆÃ¤Ë¡Ø¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ã¯¤«¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¡Ö¤É¤Ã¤Á¤âËÜ²»¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½é¤á¤ÆÍè¤¿´ÑµÒ¤â ¢öLalala ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â Lalala ¤¦¤¿¤¦¤è-- ¤È¼«Á³¤È¸ý¤º¤µ¤à¡£¡Ö´ÊÃ±¤Ê²Î»ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÌÂ¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Çµã¤¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë²Î¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡È·¯¡É¤¬²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¡¹¡¢¡ÈËÍ¡É¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²ÎÀ¼¤Ï²ñ¾ì¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤ÎÎ¾Êý¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦²Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬¡¢NEO JAPONISM¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¡Èµï¾ì½ê¡É¤Ç¡¢Ä°¤¯¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊª¸ì¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡ÖNever fade away¡×¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ã¯¤«¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿µ²±¤â¡¢¿´¤¬ÍÉ¤ì¤¿¤¢¤Î½Ö´Ö¤â¡¢·è¤·¤Æ¿§¤¢¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£