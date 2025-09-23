スペインで開かれた映画祭で新作映画「クチュール」の記者会見に臨むアンジェリーナ・ジョリーさん＝２１日/JB Lacroix/WireImage/Getty Images

（ＣＮＮ）米俳優のアンジェリーナ・ジョリーさんは週末にスペインで開催された映画祭で、米国で繰り広げられている言論の自由をめぐる議論について発言した。

英紙ガーディアンによると、「アーティストとして、米国人として、何を恐れているか」と問われたジョリーさんは「非常に難しい質問だ」と答えた。

ジョリーさんは「私は自分の国を愛しているが、現時点ではこの国を認めていない」「ずっと国際的な生活を送ってきたし、家族も、友人も、私の人生もそうだ」と語った。

「平等で団結していて、国際的であることが私の世界観だ。個人の表現や自由を分断したり、制限したりするものは、どこであれ、何であれ、誰からのものであれ、非常に危険だと思う」（ジョリーさん）

「今はとても深刻な時で、気軽に発言しないよう注意しなければならない」とジョリーさんは述べた。「私たちは共に、とても重い時代を生きている」

ジョリーさんの発言の前には、ジミー・キンメル氏が司会を務める深夜番組がＡＢＣテレビによって「無期限」に中止された。キンメル氏をめぐっては、保守派活動家チャーリー・カーク氏の死にまつわる発言が物議を醸していた。

ジョリーさんは、新作映画「クチュール」のプレミアのため映画祭に参加していた。