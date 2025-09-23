¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¡¢¥Õ¥¸ÆÃÈÖ¤Ç¥Þ¥¸¥Ã¥¯ÈäÏª¡ª¶áÇ¯ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï¡È°ÛÎã¡É¡¡Áðù¬¹ä¤â¾×·â¡Ö°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡×
¡¡¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥Ë¥¹¥È¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬¡¢29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¹ñÌ±Åª¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Îº×Åµ¡¡¥×¥í¤¬Áª¤ÖºÇ¶¯¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó14Ï¢È¯¡×¡Ê¸å9¡¦0¡Ë¤Ç¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£23Æü¡¢Æ±¶É¤¬È¯É½¤·¤¿¡£¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¤Ë¤è¤ëÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯ÈäÏª¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¶Ë¤á¤Æµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó14¿Í¤¬¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£MC¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖóÊÎÛ¡×ÀîÅçÌÀ¡¢¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡×¤ÎÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¤È¾¾Èø½Ù¡¢¿Ê¹Ô¤ÏÆ±¶É¡¦¾®¼¼±Íè½»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤ÏÂô¸ýÌ÷»Ò¡¢Áð磲¹ä¡¢ÃæÂ¼¤æ¤ê¡¢Æ£ËÜÈþµ®¤Î4¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÆüËÜ¥Þ¥¸¥Ã¥¯³¦¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÀº±Ô10¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢Á°²ó¤Ï¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡¢KiLa¡¢Dr.¥ì¥ª¥ó¡¢½ïÀî½¸¿Í¤Ê¤É¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É4¿Í¤¬»²Àï¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»þµë5000Ëü±ß¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¤Ï¶áÇ¯¤ÎÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï¶Ë¤á¤Æµ®½Å¤Ê¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡´Ö¶á¤Ç¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¸«¤¿Áð磲¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¥È¥Ã¥×¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÊý¡¹¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤ëµ¡²ñ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ë¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¶¦±éÎò¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£²ó¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÄù¤á¤ò¾þ¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡É¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Âô¸ý¤â¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¤òÀ¸¤ÇÇÒ¸«¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶½Ê³¡£¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¡È¥·¥ç¡¼¡É¤Ç¤·¤¿¤Í¡ªÍ¥²í¤Ê²»³Ú¤ÈÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£