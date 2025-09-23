天気予報です。きょうは日中も気温が30℃に届かない予想で、夜は肌寒くなる所も多いでしょう。

【写真を見る】【天気】予想最高気温名古屋28℃ 岐阜・津27℃ 夜は肌寒く日中との気温差に注意 愛知･岐阜･三重の天気予報（9/23 昼）

正午前の名古屋市内は薄い雲が広がっていますが、時々雲の間から日差しが届いています。この時間の気温は25.9℃、湿度は52パーセントで風は穏やかです。

きょうは午後も雲が広がりやすいものの、愛知県や岐阜県では日差しの届く所が多いでしょう。三重県では夜は雨が降りやすくなる見込みです。空模様の変化にご注意ください。

予想最高気温は名古屋で28℃、岐阜や津で27℃と、平年並みの気温になる所が多いでしょう。夜は空気がヒンヤリとするため、羽織りものなどを使って調整してください。

あすは愛知県や岐阜県で晴れ間が広がるでしょう。三重県はすっきりしない天気が続く見込みです。あすも気温が30℃に届かない所が多く、半袖で心地よく過ごせそうです。

週間予報です。土曜日まではおおむね晴れるでしょう。日曜日や月曜日は各地で雨の降る時間がある予想です。この先も朝晩は涼しい日が多くなるでしょう。日中との気温の差で体調を崩さないようにお気をつけください。