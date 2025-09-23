【3COINS】に大感謝ッッ！！！ フリルが可愛い「新作アイテム」って？

推し活アイテムが充実している【3COINS（スリーコインズ）】の新作をチェック！ フリルの付いた可愛らしいアイテムが登場しており、ぬいぐるみや缶バッジで推しをアピールしたい時にうってつけ。便利さも相まって、使うたびに気分を上げてくれそうです。日々の推し活ライフにいち早く取り入れてみて。

ぬいぐるみを汚さずに持ち歩ける「推し活ぬいポーチ」

クリアな前面の周りに、フリルが付いた可愛らしいポーチ。内側にはぬいぐるみが収納できるため、汚れを気にせず持ち歩けます。ゴールド金具を使用した上品な見た目もポイント。ポーチはファスナーで開閉でき、記念撮影したい時はサッと取り出せそうです。値段は\880（税込）。

缶バッジのコレクションでアピールできる「推し活デコレーションシート」

こちらもフリル付きの、華やかで上品な雰囲気漂うデザイン。公式サイトによれば「缶バッジをたくさん並べて付けられます」とのこと。別売りの「推し活トートBAG」の前面クリアポケットにぴったり入るサイズなので、合わせて使うのもおすすめ。推しを存分にアピールできそうです。こちらのシートは\330（税込）。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino