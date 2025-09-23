東京世界陸上連載「東京に集いし超人たち」第12回

陸上の世界選手権東京大会は13日から国立競技場で熱戦が繰り広げられた。2007年の大阪大会以来18年ぶり3回目の日本開催。現地で取材した「THE ANSWER」では、選手や競技の魅力を伝えるほか、新たな価値観を探る連載「東京に集いし超人たち」を展開。第12回は「過去の自分を超える術」。15日の男子棒高跳び決勝で、アルマント・デュプランティス（スウェーデン）が6メートル30の世界新記録をマークし、3連覇を達成した。これで14度目の世界記録更新。過去の自分と向き合い、超え続けられる理由とは。独占取材で“鳥人”の人生観に迫った。（取材・文＝THE ANSWER編集部・戸田 湧大）

国立競技場の全視線が一人の男に集中する。

地上6メートル30の高さに設置されたバー。1、2本目を失敗し迎えたラストの3本目だった。“鳥人”はわずかにバーに触れたものの、落とすことなくマットに沈む。歴史の目撃者となった5万人は狂乱。極限状態での集中力と圧倒的な自信が成し得る神業だった。

ミックスゾーンで画面を食い入るように見つめた記者は言葉を失った。と同時に、一つの疑問が思い浮かんだ。

「なぜ過去の自分との闘いに勝ち続けられるのだろうか」

翌日16日に行われたメダルセレモニー。終了後のミックスゾーンで声をかけると、異国のたった一人の記者のために快く立ち止まってくれた。その問いをデュプランティスにぶつけると、淀みない口調で答えが返ってきた。

「内なるモチベーションが必要なんだ。自分の内側からやる気を起こす必要がある。正しい理由でね。僕にとってそれは『最高の自分であり続けたい』というものだ。そして、それをできるだけ維持したい。ジャンプが好きだし、競争が好きだし、自分の最大値を引き出すことが好き。それが最も重要なことだ。それこそが僕が最も追い求めていることさ」

「決して楽になることはない」 若者たちへ送ったメッセージ

人生は自分との闘い。周囲の期待や重圧を超えるため、日々努力する。アスリートだけでなく、誰もが抱えている難題と言えるだろう。

2020年、当時の世界記録だったルノー・ラビレニ（フランス）の6メートル16を更新してから早5年。今なお過去の自分との闘いに挑み続ける男に、続いて「若い層へアドバイスを送ってほしい」とお願いした。

それまでスラスラと自身の思いを口にしていたデュプランティスは5秒ほど沈黙。14度更新した世界記録保持者として発する言葉の重要性を自分で重く感じている。「とても難しいことだよね」とポツリ。未来を背負う若者たちへ、丁寧に言葉を紡いだ。

「でも、人生にとって価値があり、本当にやりがいのあるものはとても難しくて、大変なものだと思う。だって、物事が簡単だったらつまらないだろう？ だから苦労や困難を受け入れて、楽しむことが必要なんだ。なぜなら、それこそが人生において最高の報酬であり、最も意味のあることだと思うからさ。

だからこそ、大変なことを楽しむこと、そして困難な状況にうまく対処できるようになることを学び、習慣づけることが大事だと思う。これは僕自身も思い続けていることなんだ。人生は決して楽になることなんてない。困難な状況への対処が上手くなるだけさ」

難しい問いかけにも真摯に向き合ってくれたデュプランティス。記者を真っすぐに見つめる目は、再び目の前に現れる巨大な壁を心待ちにしているかのようだった。



（THE ANSWER編集部・戸田 湧大 / Yudai Toda）