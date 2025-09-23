【大人気連載プレイバック】#30

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。

当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回はロッテ吉井理人氏について語られた最多勝左腕・阿波野秀幸氏による「細腕奮闘記」（第7回=2022年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

◇ ◇ ◇

■最多賞左腕・阿波野秀幸氏による「細腕奮闘記」（第7回＝22年）を再公開

2連勝がリーグ優勝の絶対条件だった1988年10月19日のダブルヘッダー。

第1試合は同点で迎えた九回2死から、梨田昌孝さんのタイムリーで九死に一生を得た。ブルペンにいた私が思わず「やったー！」と叫んだその直後だった。ベンチからコーチが来て「ちょっと急いでやってくれ。準備してくれ」と言われた。

五回あたりでブルペンに来たものの、何しろ2日前に128球を投げたばかり。ダブルヘッダー2試合のうち、どちらかでリリーフ登板があるかもしれないと覚悟はしていた。だからこそブルペンにいたとはいえ、八回からはその年、10勝2敗24セーブで守護神の吉井理人が投げていた。私は梨田さんの勝ち越し打をファンと一緒になって喜んだくらい。あとは吉井が九回を抑えてくれるだろうと思った直後にベンチから声が掛かった。ブルペンにいながら半分は傍観者だったタイミングでの指令だけに、何より気持ちの切り替えが難しかった。

急に……そう思いながらも、とにかく準備をしなければならない。寒かったし、すぐに体を温めなければと、ジャンパーを着たまま急いで肩をつくり始めた。

迎えた九回裏。吉井はいつも通り、いいボールを際どいコースに投げていた。しかし、微妙なコースをことごとくボールと判定され、この回の先頭打者に四球を与えてしまう。内角の際どいコースを4つ目の「ボール」と判定された瞬間に吉井は激高、「ストライクじゃないか！」とマウンドを下りて球審に食ってかかろうとした。

強気なピッチングをする男だが、試合中にあそこまで熱くなったのは見たことがない。この回を抑えれば優勝に王手という状況に気持ちが高ぶったのか、判定に対する怒りをあらわにし、精神的に抑えが利かないような状態だった--。

その前年のこと。当時プロ4年目の吉井は先発かリリーフか役割も決まってなかったし、一、二軍を行き来するような状態だった。一度、先発する日にちが決まって、投げる日を告げられた。私は当時ルーキー。学年は自分がひとつ上だが、吉井とは仲が良かった。寮では洗濯機の使い方を教えてもらったり、門限を過ぎてから吉井の車でこっそりファミレスに出掛けたりもした。

その吉井が先発する日の新聞のテレビ欄を見たら、テレビ中継がある。これはもう録画するしかないと、吉井は録画のタイマー予約をして、「いってきますわ」と勇んで球場に出掛けた。ところが、テレビ中継は試合開始の1時間後くらいで、中継が始まったときにはもう、KOされてマウンドにいなかった。

私が「なんだヨシ、せめてテレビが始まるまでは頑張れよ」などと言う立ち位置だっただけにその年の8月、藤井寺球場の南海戦でプロ初勝利を挙げたときの喜びはひとしおだったに違いない。「事件」は吉井の初勝利の試合後、寮で一緒に食事をしている最中に起きた。 （つづく）

◇ ◇ ◇

